台灣女童拍照遭衝撞…澀谷十字路口慘摔！日本「故意撞人」亂象掀議

網路近來流傳影片，一名台灣女童在著名東京澀谷十字路口打卡朝聖時，被一名疾走的女性猛力衝撞，引發眾怒。其實，許多旅客到日本可能都曾遭遇類似的「故意撞人」（ぶつかり）。犯行者故意撞人，尤其挑選女性衝撞，隨後混入人群消失，需特別留意。

根據網友公布影片，許多外國觀光客都邊拍照邊過馬路，這名女童也在斑馬線上蹦蹦跳跳，回頭比出「耶」的姿勢。這時後面突然有一名身穿藍色大衣的女子快速走來，特意朝女童撞過去，導致女童摔出鏡頭外。

回顧該名女子的行走軌跡，可以看出她在撞倒女童之前，先是用左手肘攻擊另一名路人，之後以右手推擠一名灰衣小女孩，然後特意抬起右手臂撞擊女童，惡意十分明顯。

這類「故意撞人」的行為其實在日本社會流傳已久，在2018年因為一段在新宿車站拍攝、一名男子專門鎖定女性連續撞擊的影片而被廣為人知。

最初犯案的都是男性，因此這類加害人又被稱為「ぶつかり男」（撞人男），他們會特意選擇人潮擁擠的公共場合，像是車站或街道，刻意挑選女性，用背包或是身體進行衝撞。女性加害者較少見，但也並非沒有，被稱為「撞人女」、「撞人歐巴桑」；也有特別高齡加害者，則被稱為「撞人老人」。

有日本網友把加害者分成4種類型，第1類是追蹤型，他們會跟蹤受害者，之後進行撞擊；第2類是自以為正義使者型，他們認為受害者在擋路，因此故意撞人；第3類是發洩型，撞人是為了發洩心中怒氣；第4類是橫衝直撞型，這類人不管三七二十一就是要直走， 因此衝撞所有擋住他行進路線的行人。

犯案手法主要是用身體用力撞人，例如先拉開一點距離，再用肩膀或手肘用力撞過來，或是用包包大力推撞等。由於很難斷定是否為「故意」，加上撞人後他們會很快混入人群消失，因此受害者很難及時應對。

東洋經濟報導，從犯罪心理學的觀點出發，東洋大學社會學部教授桐生正幸表示，雖然沒有對案例進行統計分析，但推測很大的加害原因可能與「厭女情結」有關。

他指出，某些懷有「男性比女性優越」心態、但在社會生活不順的鬱悶男性，可能因就業環境中女性的活躍而心生怨恨，進而發洩在看起來比較弱勢的女性身上。特別挑選女性或弱勢者宣洩壓力，「就跟惡意逼車的人，會避開高級車、看起來不好惹的人一樣。」

至於這類行為是否能依法追究責任，律師指出，如果故意撞人而導致對方受傷，可能構成傷害罪，民事方面也可以請求賠償醫療費或是修理費。即使對方主張「不是故意」，刑法上依舊有過失傷害罪。

若要防患未然，日媒建議，行走時多留意周邊狀況，避免邊走路邊使用手機。若不幸遇上「撞人男」，由於對方通常會選比自己弱勢的對象為目標，如果當場對質，對方很可能惱羞成怒。律師建議可以先拍攝加害者、事發地點照片，尋找並確保目擊證人，之後再向警方尋求協助。