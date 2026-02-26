關西機場大陸航線1月旅客減58% 但南韓、台灣、東南亞旅客增加

日本關西機場公司25日發布1月關西機場運營概況（初值）顯示，國際線中國航線的旅客數較上年同月減少58%，僅27萬人次。日媒共同社指，相關變化是中國政府呼籲民眾避免赴日本而造成影響。

另外，關西機場國際航線旅客數減少10%、為207萬人。其中外國旅客減少15%、為162萬人。中國大陸航線旅客數大幅減少，但南韓、台灣及東南亞航線的旅客數增加。報導指，中國大陸以外的入境遊需求似乎表現良好，乘坐國際航班的日本旅客數增長了15%。

另一方面，日本百貨店協會25日透露，1月全日本百貨公司的陸客免稅銷售額，較去年同期減少約3成；整體免稅銷售額減少19.1%，已連續3個月下滑。

共同社提到，去年農曆新年長假從1月開始，當時陸客較多，該基數效應也造成了影響。關於今年2月15至23日春節長假前後的免稅銷售額，協會負責人介紹稱「確實呈現疲軟態勢」。