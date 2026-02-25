瑞士酒吧跨年夜惡火奪41命 政府將發每位罹難與重傷者202萬元

瑞士克蘭蒙丹納滑雪勝地一間酒吧在跨年夜發生火警，導致41死和逾百人受傷，瑞士政府今天宣布，將向每位罹難者及重傷倖存者發放5萬瑞士法郎（約新台幣202萬元）的一次性慰問金。

路透社報導，瑞士聯邦委員會（Federal Council）表示，這筆所謂的團結捐助金旨在迅速提供受害者財務支援，同時表達慰問之意。

瑞士聯邦委員會的聲明指出，這筆慰問金原則上適用每位罹難者及住院治療的人。

瑞士當局提到，克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧大火導致115人受傷。罹難者大部分為青少年，許多受害者是外籍人士，包括數位法國與義大利公民。

瑞士聯邦委員會也談到，將召開圓桌會議協助受害者、保險業者和相關當局透過庭外和解解決爭議，避免冗長的法律訴訟。瑞士政府計劃最高資助2000萬瑞士法郎以達成相關和解。