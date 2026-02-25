快訊

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

雨神攪局！228連假全台溼答答 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高！市場專家這樣看

瑞士酒吧跨年夜惡火奪41命 政府將發每位罹難與重傷者202萬元

中央社／ 蘇黎世25日綜合外電報導
瑞士克蘭蒙丹納滑雪勝地一間酒吧在跨年夜發生火警，導致41死和逾百人受傷。圖／歐新社
瑞士克蘭蒙丹納滑雪勝地一間酒吧在跨年夜發生火警，導致41死和逾百人受傷。圖／歐新社

瑞士克蘭蒙丹納滑雪勝地一間酒吧在跨年夜發生火警，導致41死和逾百人受傷，瑞士政府今天宣布，將向每位罹難者及重傷倖存者發放5萬瑞士法郎（約新台幣202萬元）的一次性慰問金。

路透社報導，瑞士聯邦委員會（Federal Council）表示，這筆所謂的團結捐助金旨在迅速提供受害者財務支援，同時表達慰問之意。

瑞士聯邦委員會的聲明指出，這筆慰問金原則上適用每位罹難者及住院治療的人。

瑞士當局提到，克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧大火導致115人受傷。罹難者大部分為青少年，許多受害者是外籍人士，包括數位法國與義大利公民。

瑞士聯邦委員會也談到，將召開圓桌會議協助受害者、保險業者和相關當局透過庭外和解解決爭議，避免冗長的法律訴訟。瑞士政府計劃最高資助2000萬瑞士法郎以達成相關和解。

瑞士 火災

延伸閱讀

來酒吧找朋友...不消費遭店家趕出門 女在門口狂嗆「X你妹」

適合在地氣候與永續特性 瑞士本土青江菜快速走紅

冬奧／瑞士奪牌破本國紀錄 冬季運動掀熱潮

瑞士火車脫軌 警方證實5人受傷、疏散逾20人

相關新聞

20歲女每天保持1飲食習慣！醫生搖頭證實患糖尿病 2根腳趾慘截肢

不良飲食習慣會令到血糖飆升，隨時患上糖尿病。馬來西亞1名醫生表示，晚上有1名20多歲女生前來急症室求醫，表示「腳趾的傷口發炎4天了，也...

瑞士酒吧跨年夜惡火奪41命 政府將發每位罹難與重傷者202萬元

瑞士克蘭蒙丹納滑雪勝地一間酒吧在跨年夜發生火警，導致41死和逾百人受傷，瑞士政府今天宣布，將向每位罹難者及重傷倖存者發放...

北市推育兒減少工時 義大利婦女產後第一年「日休2小時」

台北市今天宣布推出「育兒減少工時計畫」，義大利有類似機制，提供剛生產第一年的職業婦女，每天可享額外「休息2小時」福利。若...

賞櫻先筆記！日本民間氣象公司預測 東京櫻花3月22日率先綻放

日本氣象新聞公司（Weathernews）今天公布2026年「第4回櫻花開花預測」，染井吉野櫻預計3月22日自東京率先綻...

帶按摩師「偷渡」進白金漢宮！安德魯「秒脫毛巾」全裸現身 她嚇傻：真的很尷尬

前英國皇室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）醜聞再添一樁！近日一位知名按摩師珍妮洛尼（Monique Giannelloni）就爆料，她曾被「偷渡」送進白金漢宮，為安德魯提供按摩服務…

韓國藥師深夜陪台灣人掛急診 盼成為溫暖存在

經營韓國明洞NOVA藥局的3名年輕藥師，被台灣人的親切與體貼深深打動，當遇到一名4歲孩童高燒不退時，她們決定在深夜陪伴孩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。