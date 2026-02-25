快訊

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

雨神攪局！228連假全台溼答答 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高！市場專家這樣看

20歲女每天保持1飲食習慣！醫生搖頭證實患糖尿病 2根腳趾慘截肢

香港01／ 撰文：田中貴
不良飲食習慣會令到血糖飆升，隨時患上糖尿病。示意圖／Ingimage
不良飲食習慣會令到血糖飆升，隨時患上糖尿病。示意圖／Ingimage

不良飲食習慣會令到血糖飆升，隨時患上糖尿病馬來西亞1名醫生表示，晚上有1名20多歲女生前來急症室求醫，表示「腳趾的傷口發炎4天了，也有發燒」，獲其他醫生建議住院，由於她神智清醒，不像重病病人，醫生以為普通的傷口細菌感染，但腳趾沒有血氣，傷口邊緣已經壞死，「按下去有那種怪怪的感覺」，於是進行進一步檢查，證實罹患糖尿病，感染食肉菌。

原來女病人每日1杯奶茶，加上其他手搖飲品、汽水和帶糖咖啡，患上糖尿病都不自知，「2根腳趾需要截肢，因為感染已經無法挽回」，醫生同時提出5個高危群組，提醒大家定期驗血糖。

20多歲女生腳趾傷口發炎4天求醫

急診室醫生秦梓維在其facebook專頁交代這宗個案，晚上當值期間，1名20多歲女生前來急症室，表示「腳趾的傷口發炎4天了，也有發燒 」，其他醫生建議她住院求醫。由於女病人「還能走，講話清醒，看起來真的不像重病的人」，秦醫生以為只是普通的傷口細菌感染。

糖尿病失控兼嚴重感染

但秦醫生進行初步檢查，發現「腳趾沒有血氣，傷口邊緣已經壞死，按下去有那種怪怪的感覺」，進行X光檢查，發現有氣泡，相信受到食肉菌感染，檢查血糖和血酮，分別是high（高）和4.0 mmol/L，屬於糖尿病失控加上嚴重感染。

每日1至2杯奶茶　加上手搖飲品、汽水和帶糖咖啡

秦醫生向女病人的父母解釋病情時，其母親疑惑「確定嗎？她才20多歲罷了」。秦醫生指出，糖尿病其實可年輕化，女病人每日1杯奶茶，有時2杯，加上手搖飲品、汽水和帶糖咖啡，所以患上糖尿病都不自知，以為「平常都好好的」。秦醫生強調，糖尿病在大多數時候「看起來都好好的」，只是慢慢累積，最終引發併發症。

2根腳趾需要截肢

女病人被送入深切治療部，數天後身體穩定下來，骨科醫生決定「2根腳趾需要截肢，因為感染已經無法挽回」，父母坐在病房外沉默不語。

5個高危群組最好定期驗血糖

秦醫生指出，5個高危群組分別是常喝甜飲、常常疲倦、常常口渴、體重突然下降，以及家族有糖尿病，最好定期驗1次血糖，不要等到感染、不要等到進了ICU才後悔」。

延伸閱讀：

壯陽食品？這款水果好處多可降血糖　男士每天進食　減發炎保雄風

公屋悲劇│港男申請公屋14年　做漏1事慘被DQ　房屋署規定原來這樣

文章授權轉載自《香港01》

醫生 糖尿病 血糖 截肢 手搖飲 汽水 奶茶 馬來西亞 飲食習慣

相關新聞

20歲女每天保持1飲食習慣！醫生搖頭證實患糖尿病 2根腳趾慘截肢

不良飲食習慣會令到血糖飆升，隨時患上糖尿病。馬來西亞1名醫生表示，晚上有1名20多歲女生前來急症室求醫，表示「腳趾的傷口發炎4天了，也...

瑞士酒吧跨年夜惡火奪41命 政府將發每位罹難與重傷者202萬元

瑞士克蘭蒙丹納滑雪勝地一間酒吧在跨年夜發生火警，導致41死和逾百人受傷，瑞士政府今天宣布，將向每位罹難者及重傷倖存者發放...

北市推育兒減少工時 義大利婦女產後第一年「日休2小時」

台北市今天宣布推出「育兒減少工時計畫」，義大利有類似機制，提供剛生產第一年的職業婦女，每天可享額外「休息2小時」福利。若...

賞櫻先筆記！日本民間氣象公司預測 東京櫻花3月22日率先綻放

日本氣象新聞公司（Weathernews）今天公布2026年「第4回櫻花開花預測」，染井吉野櫻預計3月22日自東京率先綻...

帶按摩師「偷渡」進白金漢宮！安德魯「秒脫毛巾」全裸現身 她嚇傻：真的很尷尬

前英國皇室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）醜聞再添一樁！近日一位知名按摩師珍妮洛尼（Monique Giannelloni）就爆料，她曾被「偷渡」送進白金漢宮，為安德魯提供按摩服務…

韓國藥師深夜陪台灣人掛急診 盼成為溫暖存在

經營韓國明洞NOVA藥局的3名年輕藥師，被台灣人的親切與體貼深深打動，當遇到一名4歲孩童高燒不退時，她們決定在深夜陪伴孩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。