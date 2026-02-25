前情報首長涉2019復活節爆炸案 斯里蘭卡逮捕偵辦

斯里蘭卡調查人員今天逮捕1名前情報首長，這是針對2019年復活節爆炸案漫長調查期間被捕層級最高的官員。

法新社報導，警方表示，退役少將薩萊（SureshSallay）清晨在首都可倫坡郊區被捕。

調查官員告訴法新社：「他因涉嫌共謀、協助及教唆復活節攻擊事件而被捕。」

官員還說：「他甚至在近期仍與涉案人士保持聯繫。」

這起連環爆炸案攻擊可倫坡3家高檔飯店、2座羅馬天主教教堂，以及可倫坡外的1座福音派基督教教堂。這起攻擊造成279人喪生，包括45名外籍人士，當局將責任歸咎於本土聖戰團體。

警方發聲明表示，薩萊依據恐怖主義防制法遭逮捕，並將被羈押至少3天接受偵訊。

2019年4月21日的爆炸案是斯里蘭卡歷來針對平民最嚴重的攻擊，該國近40年內戰共造成至少10萬人罹難。

薩萊在斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（GotabayaRajapaksa）就任總統後，於2019年升任國家情報局長，他被控參與策劃自殺式炸彈襲擊，但他否認相關指控。

英國媒體第四頻道（Channel 4）2023年報導，薩萊與伊斯蘭主義炸彈客有關，且曾在攻擊發生前與他們會面。

1名吹哨者告訴第四頻道，薩萊允許攻擊發生，目的是影響當年總統大選，有利於拉賈帕克薩當選。

爆炸案發生兩天後，拉賈帕克薩宣布參選，並因承諾打擊伊斯蘭極端主義，於同年11月大選中壓倒性勝出。