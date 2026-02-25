快訊

北市推育兒減少工時 義大利婦女產後第一年「日休2小時」

中央社／ 羅馬25日專電
義大利提供剛生產第一年的職業婦女，每天可享額外「休息2小時」福利；若父親擔負主要育兒工作，則男性職員也可享減少工時福利，但在職雙親僅能擇一申請。示意圖，非新聞當事照。圖／路透社資料照
義大利提供剛生產第一年的職業婦女，每天可享額外「休息2小時」福利；若父親擔負主要育兒工作，則男性職員也可享減少工時福利，但在職雙親僅能擇一申請。示意圖，非新聞當事照。圖／路透社資料照

台北市今天宣布推出「育兒減少工時計畫」，義大利有類似機制，提供剛生產第一年的職業婦女，每天可享額外「休息2小時」福利。若是由父親擔負主要育兒工作，則男性職員也可享減少工時福利，但在職雙親僅能擇一申請。

義大利「家庭政策部」網站說明，在孩子出生第一年，職業婦女可享受額外的「每日休息」福利，一天可有兩次各1小時休息時間。在休息期間，職業婦女有權離開工作場所照顧孩子。

每日安排何時休息須由員工與公司達成協議，若無法獲得共識，將由當地勞動局介入協調。若職業婦女每日工時原已少於6小時，只能享受1小時育兒休息時間。但如果婦女一次產下兩人以上「多胞胎」，則日休時間可以變成兩倍。

法令規定，男性勞工在特定情形下也能因育兒享受「日休2小時」福利。第一是「子女完全由父親照顧」，第二是嬰孩母親雖有工作，但選擇不行使這項休息權利；第三是嬰孩母親沒有工作，不申請使用這項權利；第四是嬰孩母親逝世或患有重病。

義大利另有多項輔助育兒請假機制，例如義大利政府規定父母可請「兒童病假」，針對3歲以下幼兒生病，父母雙方有權輪流請假；針對3到14歲的子女生病，家長每年最多可請假10個工作日。父母因子女疾病請假期間，雇主必須支付薪資。

義大利婦女生產除了享有5個月產假，義大利法令還規定，在小孩滿14歲之前，父母合計可請10個月自願性育嬰假（享部分薪資），若不請假或假期未用完，也可改用「轉換兼職」方式彈性上班。每位員工有一次機會，為了育兒把全職合約轉成兼職合約，但工時不得少於原本50%，轉換計酬條件須由勞資雙方簽署書面協議。

義大利 育兒

