施益堅與德總理餐敘談台灣 德媒專訪透細節

德國總理梅爾茨今天展開就任後首度訪中行程，行前邀集旅居台灣的德國作家施益堅餐敘。他會後接受德媒專訪，除透露邀請過程外，也重申德國應「果斷拒絕中國敘事」，並就台海議題分析梅爾茨政府的立場與政策走向。

梅爾茨（Friedrich Merz）訪中前邀集學界與產業界人士交換意見，6名與會者為前中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）、賓士監事會主席薄睦樂（Martin Brudermüller），以及3名學者與作家施益堅。

明鏡週刊（Der Spiegel）今天刊載施益堅專訪，施益堅在訪問中透露，總理府透過出版社在相當短的時間轉達邀約，他也對這項邀請感到意外。

「我從媒體報導得知，梅爾茨曾閱讀我寫關於台海衝突的書，但與現場其他人不同，我過去從未向總理提供過政策簡報。」

施益堅說，這是一場有明確目的的工作餐會，而非輕鬆聚會；會談由梅爾茨親自主持，他不斷提問並做筆記，對此次訪中行程顯然相當重視。

明鏡週刊好奇現場梅爾茨對台海議題的看法，施益堅表示，他無法僅憑這場餐敘加以判斷，因為梅爾茨當時主要以提問為主。

根據對新政府的觀察，施益堅指出，梅爾茨在就任前的外交政策演說中曾提到，中國「所謂的」與台灣再統一的目標，是目前威脅國際和平穩定最具風險的衝突之一。他認為，梅爾茨在演說中使用「所謂的」（sogenannt）一詞，顯示他對台海議題的態度。

談到德國社會對台灣的印象，施益堅表示，過去人們多只知道台灣是廉價收音機與「Made in Taiwan」運動鞋的產地，但隨著半導體產業的重要性與地緣政治緊張升高，台灣能見度已顯著提升，「多數人都聽過台灣的晶片產業」。

他認為，德國對中國的理解仍停留在表層，往往將其視為龐大而遙遠的國度，或停留在TikTok與Labubu等流行文化現象，缺乏對其歷史與政治體制的深入認識，「認識中國的專業能力」與中國當前對德國的影響並不相稱。

施益堅分析，過去德國長期以經貿利益優先，避免觸怒中國，無論是前總理梅克爾（Angela Merkel）或蕭茲（Olaf Scholz）時期皆然。新政府已出現政策轉向，對中國帶來的結構性問題有更清楚的認知。

他引近期一份研究為例指出，中國廉價商品大量湧入歐洲市場，正對德國產業造成壓力，甚至導致每月流失約1萬個工業職位，德國政府難以忽視「中國因素」對經濟與社會帶來的衝擊。

施益堅在梅爾茨閱讀的著作「狹窄的水域，暗潮洶湧──關於台灣海峽的衝突」中，提出德國如何定位自身的一系列建議，其中首要即是「果斷拒絕中國敘事」。

因此，對於梅爾茨上任後首度訪中行，施益堅表示，理想情況下，他當然希望梅爾茨能對習近平說「不要碰台灣」。

基於外交考量，梅爾茨不可能如此表述，施益堅期望，梅爾茨至少能向北京清楚傳達，維持台海和平是歐洲的核心利益，任何改變現狀的行為，都不應在無視台灣人民意願的情況下發生；若中國試圖以武力掌控台灣，將導致中歐關係出現破裂。

至於施益堅是否在餐敘中當面提出上述建議，專訪未進一步說明。不過，梅爾茨今天在啟程訪中前談及台灣議題時表示，德國政府雖將維持一中政策，但其具體內涵「將由德國自行界定」，或為德方此行「果斷拒絕中國敘事」第一步。