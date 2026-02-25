賞櫻先筆記！日本民間氣象公司預測 東京櫻花3月22日率先綻放

快訊

中央社／ 東京25日專電
圖為日本靜岡縣河津市，櫻花盛開吸引民眾。圖／法新社
日本氣象新聞公司（Weathernews）今天公布2026年「第4回櫻花開花預測」，染井吉野櫻預計3月22日自東京率先綻放，隔日福岡、高知與橫濱接力開花。3月底前，西日本與東日本多數地區將陸續迎來櫻花季

Weathernews表示，這次預測綜合超過200萬筆「櫻花專案」用戶回報資料、各地名勝實地探訪，以及氣溫觀測及氣象模型分析結果。名古屋預估3月24日開花，大阪為3月28日。

Weathernews指出，今年西日本與東日本櫻花開花時間大致與往年相近，北日本則可能明顯提前。東京預估3月22日開花、3月31日滿開；西日本與東日本多在開花後7至10天進入滿開，北日本則約5天即可達滿開。

櫻花前線預計4月上旬抵達東北南部，4月下旬登陸北海道。北海道將自4月24日從函館率先開花，5月上旬北海道各地陸續綻放。東北與北海道部分地區的最佳觀賞期，可能較往年提前約一週，建議民眾提早規劃賞櫻行程。

主要著名賞櫻地點的預測開花日為：高知公園3月23日、上野恩賜公園3月23日、熊本城3月24日、京都嵐山3月29日、青森弘前公園4月16日。

Weathernews分析，今年冬季多次寒流反覆南下，低溫條件有助櫻花花芽「解除休眠」。隨著3月初氣溫預測高於往年，將加速花苞生長。

對開花影響最大的3月氣溫方面，西日本與東日本整體氣溫接近往年水準，近畿地區偏低，關東甲信略偏暖。雖然天氣出現週期性變化，但晴朗時白天的熱度將持續推動花苞成長，因此西日本和東日本的開花時間與往年相近。

至於北日本，今年3月氣溫預測高於往年，4、5月氣溫也可能偏高，因此東北地區的櫻花開花時間約為正常或略為提早，北海道多數地區則可能明顯早於往年。

Weathernews表示，第5回櫻花開花預測預計於3月上旬公布。

