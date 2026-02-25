帶按摩師「偷渡」進白金漢宮！安德魯「秒脫毛巾」全裸現身 她嚇傻：真的很尷尬

前英國皇室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）醜聞再添一樁！近日一位知名按摩師珍妮洛尼（Monique Giannelloni）就爆料，她曾被「偷渡」送進白金漢宮，為安德魯提供按摩服務。沒想到對方打完招呼就直接扯下毛巾「全裸現身」，讓她至今回想起來仍感到尷尬。

根據外媒「Daily Mail」報導，這起密會發生在2000年6月，珍妮洛尼表示，這場按摩預約是透過惡名昭彰的「富豪淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的助手麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）牽線。

珍妮洛尼回憶，安德魯避開了白金漢宮嚴格的維安審查，親自將她帶入私人房間，明明應該戒備森嚴，但房間內外卻連一名隨扈都沒有。安德魯和她打完招呼後先進了浴室，沒想到他再次現身時竟全身赤裸，與一絲不掛的王室成員四目相對，珍妮洛尼只能尷尬地移開視線，並坦言自己當時非常緊張。

「畢竟我人在白金漢宮，只能按部就班做著我份內的工作。除了他扯下毛巾的速度極快之外，我不記得有發現任何其他不妥之處」，珍妮洛尼透露，這場皇室按摩的酬勞是75英鎊（約新台幣3175元），有趣的是，付錢的支票抬頭竟然真的寫著「白金漢宮」。

珍妮洛尼先前提及，自己曾多次造訪麥克斯威爾在倫敦貝爾格萊維亞（Belgravia）的住所，而此處正是安德魯與已故受虐女子朱弗里（Virginia Giuffre）合影的地方。珍妮洛尼痛批艾普斯坦「令人毛骨悚然、卑鄙無恥且非常自負」；不過她也強調，自己對安德魯和艾普斯坦有聯繫一事一無所知。

事實上，安德魯熱愛按摩並非祕密，過去曾有英國公務員爆料他把按摩費報公帳；艾普斯坦的管家也曾證實，安德魯在艾普斯坦的豪宅度假時，每天都要「鬆一下」。

但這位曾經的皇室成員如今深陷泥淖，安德魯上周才因涉嫌在擔任貿易特使期間，將機密文件外流給艾普斯坦，遭控公職人員行為失當。若罪名成立，他恐怕將面臨最高「終身監禁」的慘痛代價。