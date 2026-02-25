韓國藥師深夜陪台灣人掛急診 盼成為溫暖存在

經營韓國明洞NOVA藥局的3名年輕藥師，被台灣人的親切與體貼深深打動，當遇到一名4歲孩童高燒不退時，她們決定在深夜陪伴孩子與家人一起到急診室。對於生病的台灣觀光客與遊子，這裡不只是一間藥局，更成為守護客人的避風港。

3名韓國年輕藥師鄭瑞淵、孫仁愛、楊允知，在觀光熱區明洞經營的藥局，成為現在台灣觀光客必訪「景點」之一。除了親切對待身體不舒服的台灣客人，3名藥師近期更陪伴一名4歲孩童和其家人一起去急診室，她們說：「我們真心希望能成為在韓國像『家』一樣的存在。」

●台灣4歲童高燒不退 毅然決然一起去急診

鄭瑞淵回憶，2月中旬，有一位客人到藥局想幫小孩買退燒藥，但對方看起來非常苦惱，「那時候已經是晚上10點多了，後來才知道，她是小朋友的阿姨，孩子高燒40度不退，吃了退燒藥也沒辦法降溫。」

鄭瑞淵提到，原本想在紙條上寫附近醫院的名字跟電話，叮囑他們觀察狀況之後，明天早上要去看醫生，「但我們想了一下，（孩子）也有可能發生需要去急診室的狀況，我們突然覺得沒辦法給出去（紙條）。」

「因為再怎麼想，連對韓國人來說，去急診室也是一件很困難的事情，很複雜、很可怕，所以我們想說就一起去吧。」鄭瑞淵說道。

一開始是先由藥師楊允知帶小朋友一家人坐計程車去急診室，楊允知指出，最先來藥局求助的是孩子的阿姨，她轉述孩子的媽媽在飯店心急如焚落淚，「聽了之後就覺得應該要一起去一趟急診室了。」

楊允知坦言，其實自己也是第一次去急診室，「我也非常害怕，但是因為他們不會韓文、英文也不太通，所以我在中間跟醫生說明孩子的狀況，孩子有沒有慢性病、藥物過敏等，把這些狀況仔細說明給醫生，在藥局發生的事情也告訴醫生。」

楊允知提到，當時急診室的醫生也對她刮目相看，「醫生說我們不是一起來旅遊的，不是朋友、家人，醫生也覺得很感動。」後來隔幾天孩子的家人特地又回到藥局跟她們道謝，並說孩子身體已經沒事，鄭瑞淵說：「因為這件事我們感到更有責任感了。」

●藥局商業化快速 盼不忘初心、成為溫暖存在

鄭瑞淵分享，現在韓國藥局比起以前已經改變很多，大部分都有在賣保養品、規模變大，變得非常商業化，「但原本韓國的藥局角色，有點像是在小社區裡守護大家健康的空間，可以安心地諮詢、接受幫助的地方，但是漸漸商業化之後，這種文化好像正在消失。」

因此鄭瑞淵強調，當客人的健康發生狀況時，「我們希望可以成為不忘初心的那種藥局，尤其對外國人來說，在異地生病是很辛苦的事，對去醫院這件事情一定會感到很害怕。」

在今年農曆過年連假期間，藥師們更是跟無法回鄉的台灣遊子們一起「圍爐」吃蔘雞湯，互相分享讀書、工作的生活點滴，希望在韓打拚的台灣人，在新的一年能更有力量地生活，也可以不那麼孤單、辛苦。