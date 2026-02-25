快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國藥師深夜陪台灣人掛急診 盼成為溫暖存在

中央社／ 首爾25日專電
經營韓國明洞NOVA藥局的3名年輕藥師，被台灣人的親切與體貼深深打動，當遇到一名4歲孩童高燒不退、家人不安落淚時，她們決定在深夜陪伴孩子與其家人一起到急診室，也希望可以成為守護民眾的避風港。（NOVA藥局提供）中央社
經營韓國明洞NOVA藥局的3名年輕藥師，被台灣人的親切與體貼深深打動，當遇到一名4歲孩童高燒不退、家人不安落淚時，她們決定在深夜陪伴孩子與其家人一起到急診室，也希望可以成為守護民眾的避風港。（NOVA藥局提供）中央社

經營韓國明洞NOVA藥局的3名年輕藥師，被台灣人的親切與體貼深深打動，當遇到一名4歲孩童高燒不退時，她們決定在深夜陪伴孩子與家人一起到急診室。對於生病的台灣觀光客與遊子，這裡不只是一間藥局，更成為守護客人的避風港。

3名韓國年輕藥師鄭瑞淵、孫仁愛、楊允知，在觀光熱區明洞經營的藥局，成為現在台灣觀光客必訪「景點」之一。除了親切對待身體不舒服的台灣客人，3名藥師近期更陪伴一名4歲孩童和其家人一起去急診室，她們說：「我們真心希望能成為在韓國像『家』一樣的存在。」

●台灣4歲童高燒不退　毅然決然一起去急診

鄭瑞淵回憶，2月中旬，有一位客人到藥局想幫小孩買退燒藥，但對方看起來非常苦惱，「那時候已經是晚上10點多了，後來才知道，她是小朋友的阿姨，孩子高燒40度不退，吃了退燒藥也沒辦法降溫。」

鄭瑞淵提到，原本想在紙條上寫附近醫院的名字跟電話，叮囑他們觀察狀況之後，明天早上要去看醫生，「但我們想了一下，（孩子）也有可能發生需要去急診室的狀況，我們突然覺得沒辦法給出去（紙條）。」

「因為再怎麼想，連對韓國人來說，去急診室也是一件很困難的事情，很複雜、很可怕，所以我們想說就一起去吧。」鄭瑞淵說道。

一開始是先由藥師楊允知帶小朋友一家人坐計程車去急診室，楊允知指出，最先來藥局求助的是孩子的阿姨，她轉述孩子的媽媽在飯店心急如焚落淚，「聽了之後就覺得應該要一起去一趟急診室了。」

楊允知坦言，其實自己也是第一次去急診室，「我也非常害怕，但是因為他們不會韓文、英文也不太通，所以我在中間跟醫生說明孩子的狀況，孩子有沒有慢性病、藥物過敏等，把這些狀況仔細說明給醫生，在藥局發生的事情也告訴醫生。」

楊允知提到，當時急診室的醫生也對她刮目相看，「醫生說我們不是一起來旅遊的，不是朋友、家人，醫生也覺得很感動。」後來隔幾天孩子的家人特地又回到藥局跟她們道謝，並說孩子身體已經沒事，鄭瑞淵說：「因為這件事我們感到更有責任感了。」

●藥局商業化快速　盼不忘初心、成為溫暖存在

鄭瑞淵分享，現在韓國藥局比起以前已經改變很多，大部分都有在賣保養品、規模變大，變得非常商業化，「但原本韓國的藥局角色，有點像是在小社區裡守護大家健康的空間，可以安心地諮詢、接受幫助的地方，但是漸漸商業化之後，這種文化好像正在消失。」

因此鄭瑞淵強調，當客人的健康發生狀況時，「我們希望可以成為不忘初心的那種藥局，尤其對外國人來說，在異地生病是很辛苦的事，對去醫院這件事情一定會感到很害怕。」

在今年農曆過年連假期間，藥師們更是跟無法回鄉的台灣遊子們一起「圍爐」吃蔘雞湯，互相分享讀書、工作的生活點滴，希望在韓打拚的台灣人，在新的一年能更有力量地生活，也可以不那麼孤單、辛苦。

藥局 醫生 韓國

延伸閱讀

《王命之徒》朴志訓狂瘦15公斤 柳海真爆：他瘦到一吃東西就吐

經典賽／蔡其昌曝「公開秘密」：澳、韓是中華隊重中之重

烏克蘭被俘朝鮮士兵想去韓國 首爾態度遲疑

星宇航空首度插旗韓國！6月起台北天天直飛釜山 台中線獨家直航

相關新聞

日本學生春假出國10大城市出爐！台北高居第2 女性成主力

日本大型旅行社株式会社HIS（エイチ・アイ・エス）近日公布今年2、3月學生春假期間的海外旅遊預約排行榜。根據統計結果，熱門目的地與去年相同，顯示亞洲主要城市依舊是學生族群出國首選。

韓國明洞爆紅藥局超愛台灣人 「教會我們親切體貼」

「與其說我們特別對台灣人好，不如說是台灣客人教會了我們親切與體貼。」近期在社群媒體上爆紅的韓國明洞NOVA藥局，變成台灣...

韓國藥師深夜陪台灣人掛急診 盼成為溫暖存在

經營韓國明洞NOVA藥局的3名年輕藥師，被台灣人的親切與體貼深深打動，當遇到一名4歲孩童高燒不退時，她們決定在深夜陪伴孩...

歷經144年…西班牙聖家堂最高塔封頂 全面完工還要10年

全球最高教堂，西班牙巴塞隆納的聖家堂（Basílica de la Sagrada Família）歷經144年興建，近...

日本計程車司機忘跳錶喊價！粉專提醒「違規」：記下車號反映

臉書粉專「魚漿夫婦」近日分享一則日本搭計程車的注意事項，提醒旅客若遇到司機未正常跳錶，實際上可能屬於違規情形。粉專指出，若發生類似狀況，乘客可記下車號並向所屬車行反映，通常會由車隊經理出面處理，同時也呼籲赴日旅遊民眾多加留意收費流程，以免權益受損。

南韓生育率連兩年回升！TFR升至0.8 但人口危機仍未解

最新官方數據顯示，南韓生育率已連續第二年回升。去年總生育率（TFR）升至0.8，高於2024年的0.75與2023年歷史...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。