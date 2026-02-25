日本學生春假出國10大城市出爐！台北高居第2 女性成主力

日本大型旅行社株式会社HIS（エイチ・アイ・エス）近日公布今年2、3月學生春假期間的海外旅遊預約排行榜。根據統計結果，熱門目的地與去年相同，前3名依序為首爾、台北及曼谷，顯示亞洲主要城市依舊是學生族群出國首選。

根據日本「Yahoo!ニュース」報導，HIS表示，春假期間學生海外旅遊的預約人數與去年大致持平，整體需求維持穩定。不過，在燃油附加費、出入境稅等相關稅費影響下，每人平均旅遊單價達14萬700日圓(約30,000元新台幣)，為去年的107.1%，受物價上漲及日圓貶值影響，旅遊成本呈現上升趨勢。

從排行榜來看，第4至第6名則由度假型目的地包辦，分別為宿霧、關島與夏威夷；第7名則是唯一進入前十名的歐洲城市巴黎。其餘入榜城市還包括新加坡、釜山與香港。

整體而言，亞洲地區包辦前4名，占總體預約比例高達64.3%。其中東亞地區更占亞洲區的65.7%，顯示韓國、台灣、香港等「距離較近的亞洲城市」特別受到學生青睞。

此外，從性別比例觀察，女性旅客占67.7%，明顯高於男性的32.3%。HIS分析指出，數據顯示女性對海外旅遊的意願相對更為積極。

綜觀今年春假出國趨勢，學生族群仍以交通便利、飛行時間較短的亞洲城市為優先選擇，同時度假型海島與歐洲經典城市也維持一定人氣。