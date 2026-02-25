南韓生育率連兩年回升！TFR升至0.8 但人口危機仍未解

最新官方數據顯示，南韓生育率已連續第二年回升。去年總生育率（TFR）升至0.8，高於2024年的0.75與2023年歷史低點0.72，優於政府原先預估，但仍遠低於維持人口穩定所需的2.1。

2025年新生兒25.45萬，年增6.8%，為2021年以來最高。統計廳官員表示，增長主因是疫情後結婚人數反彈，加上社會對生育觀感改善。同時，對非婚生育的態度略為鬆動，2024年非婚生子女占比升至5.8%，高於前一年的4.7%。

首爾女子大學教授鄭在勳指出，1990年代中期出生的較多女性現居生育黃金期，有助推升數據，但2000年後出生人口較少，即便生育率持續回升，總出生數仍將下降，難以產生足夠人口支撐國家發展。即便TFR回到政府預測中值1.27，預估到2067年人口仍將減少1,000萬。

南韓已成為超高齡社會，65歲以上人口占21%。依精算推估，國民年金基金資產恐於2065年前後歸零。政府推出每月最高100萬韓元（約台幣2.4萬元）育兒津貼，並擴大托育與育嬰假、補貼購屋與試管療程，但低生育的結構性壓力仍未根本改善。