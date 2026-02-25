快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

南韓生育率連兩年回升！TFR升至0.8 但人口危機仍未解

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓生育率連兩年回升至0.8，但仍遠低於人口更替水準，少子高齡壓力未解。路透
南韓生育率連兩年回升至0.8，但仍遠低於人口更替水準，少子高齡壓力未解。路透

最新官方數據顯示，南韓生育率已連續第二年回升。去年總生育率（TFR）升至0.8，高於2024年的0.75與2023年歷史低點0.72，優於政府原先預估，但仍遠低於維持人口穩定所需的2.1。

2025年新生兒25.45萬，年增6.8%，為2021年以來最高。統計廳官員表示，增長主因是疫情後結婚人數反彈，加上社會對生育觀感改善。同時，對非婚生育的態度略為鬆動，2024年非婚生子女占比升至5.8%，高於前一年的4.7%。

首爾女子大學教授鄭在勳指出，1990年代中期出生的較多女性現居生育黃金期，有助推升數據，但2000年後出生人口較少，即便生育率持續回升，總出生數仍將下降，難以產生足夠人口支撐國家發展。即便TFR回到政府預測中值1.27，預估到2067年人口仍將減少1,000萬。

南韓已成為超高齡社會，65歲以上人口占21%。依精算推估，國民年金基金資產恐於2065年前後歸零。政府推出每月最高100萬韓元（約台幣2.4萬元）育兒津貼，並擴大托育與育嬰假、補貼購屋與試管療程，但低生育的結構性壓力仍未根本改善。

生育率 南韓 育兒津貼

延伸閱讀

澤倫斯基重申不拿領土換停火 烏克蘭淪孤兒寡母之國

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

【即時短評】窮爸爸、富兒子！苗栗三灣、銅鑼普發現金 縣府財政仍受控

抽出中下籤「龍虎相交在門前 黃金忽然變成鐵」朝天宮國運籤示警

相關新聞

跨越國境的悲劇：台灣二二八事件竟讓沖繩離島一家人分崩離析

台灣和沖繩與那國島的距離只有111公里，兩座島嶼曾經同屬大日本帝國的版圖之下，即便兩邊在第二次世界大戰的結束後出現了一條看不見的國界，但島嶼和島嶼之間的地理距離依舊緊密。1945年戰爭結束之後，出身於與那國島的仲嵩實從戰場歸來，平安返家。為了撐起家計，仲嵩實和同樣來自與那國島的石底加禰等人來到台灣，希望能在台、日國境之間求生，沒想到卻飛來橫禍，在台灣遇到二二八事件，客死異鄉。

日本計程車司機忘跳錶喊價！粉專提醒「違規」：記下車號反映

臉書粉專「魚漿夫婦」近日分享一則日本搭計程車的注意事項，提醒旅客若遇到司機未正常跳錶，實際上可能屬於違規情形。粉專指出，若發生類似狀況，乘客可記下車號並向所屬車行反映，通常會由車隊經理出面處理，同時也呼籲赴日旅遊民眾多加留意收費流程，以免權益受損。

歷經144年…西班牙聖家堂最高塔封頂 全面完工還要10年

全球最高教堂，西班牙巴塞隆納的聖家堂（Basílica de la Sagrada Família）歷經144年興建，近...

南韓生育率連兩年回升！TFR升至0.8 但人口危機仍未解

最新官方數據顯示，南韓生育率已連續第二年回升。去年總生育率（TFR）升至0.8，高於2024年的0.75與2023年歷史...

勞方市場逆襲！員工走光沒人上班 日本124家公司破產寫新高

員工離職潮正壓垮日本中小企業！根據「帝國資料銀行」的最新調查顯示，2025年因「員工離職」直接或間接導致破產的企業數量達到124家，創歷史新高。這項數據不僅凸顯日本勞動力短缺的嚴峻現況，更有日本網友認為這代表「勞方市場」來臨。

南韓密陽市森林火災 火勢蔓延逾20小時已100%撲滅

韓國慶尚南道密陽市昨天發生森林大火，雖然因為接近天黑，滅火作業一度面臨困難，不過今天日出後消防當局就出動直升機滅火，火勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。