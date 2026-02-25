韓國明洞爆紅藥局超愛台灣人 「教會我們親切體貼」

「與其說我們特別對台灣人好，不如說是台灣客人教會了我們親切與體貼。」近期在社群媒體上爆紅的韓國明洞NOVA藥局，變成台灣觀光客到韓國必訪，3名藥師被台灣客人的親切打動，她們決定用行動來回報。

NOVA藥局位在競爭激烈的觀光商圈明洞，由3名20多歲的年輕藥師一起經營，本來只是一間普通小藥局，不過因為有一次台灣客人拍了藥師「我喜歡台灣」影片，上傳到社群媒體爆紅，現在已經變成台灣觀光客必訪「景點」之一。中央社記者也實地走訪NOVA藥局，聽她們與台灣客人之間的點點滴滴。

●只看眼神就知是台灣人 親切、有禮貌是最大特點

藥師鄭瑞淵表示，現在藥局一天至少會有10組台灣客人造訪、最多可以到150人。被問到台灣人的特色，鄭瑞淵指出，「一開始其實不知道台灣客人的共通點，之後我們發現，在這麼多外國遊客裡，只要是那種特別親切、很有禮貌又體貼的人，90%以上都是台灣人。」

雖然「愛台灣」成為藥局的特色，不過鄭瑞淵感性表示，「與其說我們對台灣人特別好，不如說是台灣人教會了我們親切與體貼，讓我們在面對台灣客人時，也能很自然地流露那份溫暖，從中建立良好關係。」鄭瑞淵也笑說，到現在其實只要看眼神，就會知道對方是台灣人。

●想給台灣人特別禮物 送上親筆畫成最珍貴瞬間

當客人來訪時，鄭瑞淵都會在貼紙上畫對方的Q版面貌、寫下客人名字，成為NOVA藥局最特別的禮物。鄭瑞淵指出，「如果在客人購物時知道他是台灣人，我就會一直想做點特別的事，所以會觀察對方購物的樣子，然後畫下他的臉和穿著。」

鄭瑞淵感動地說，韓國有那麼多藥局，台灣客人卻特地選擇她們，真的非常感謝，「我們就在想，NOVA藥局能有什麼特別之處呢？既然商品都差不多，那就應該提供不同的體驗，所以我決定送一份世界上獨一無二的禮物。」

鄭瑞淵也提到，在紙上畫畫、詢問對方的名字後對視，再抬頭看著對方的臉，「那個畫畫的過程，是非常特別的交流瞬間，那種感覺不是面對一個『顧客』，而是那個瞬間的那個人。」

除了送給台灣客人獨一無二禮物，藥師們也收到許多來自台灣客人的禮物，有零食、餅乾、紀念品等等。提到印象最深刻的禮物，鄭瑞淵笑說：「之前有位先生送我們高粱酒，還對我們說『謝謝你們幫助台灣人』，這是最讓我們感動的地方。」

鄭瑞淵強調，每一份禮物、每一次跟台灣客人相處的回憶都很特別、很感動，「每天回家想起這些事時，都會下定決心要成為更好的人。」

●3月台灣遊期待喝珍奶 與客人相約再見面

3名藥師當中，只有孫仁愛曾經去台中旅遊，因此鄭瑞淵、楊允知已經買好3月底的機票，要一起去台北玩。楊允知笑說，已跟之前到訪過藥局的客人相約見面，還有客人說會去機場接機，幫她們訂製了悠遊卡，「大家來這邊一直送我們禮物、零食，我們這次也想要回禮作為報答。」

提到台灣行最期待的美食、景點，鄭瑞淵直呼，「真的很想要喝珍奶！一天一定要喝個幾杯才行了，也想要去台北101，之前看到有人（美國自由攀岩好手霍諾德）直接爬上101，覺得好神奇！」