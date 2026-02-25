經典影視道具將拍賣 C-3PO頭像、大白鯊魚叉搶手

電影「大白鯊」的魚叉槍、「魔鬼終結者」的皮外套，以及「星際大戰」的光劍握柄及機器人C-3PO的頭，都是下月即將拍賣的吸睛藏品之一。

綜合法新社和路透社報導，這場由Propstore舉辦的拍賣會搜羅約1550件影視歷史相關物件，並將於3月25日至27日在美國加州洛杉磯（Los Angeles）登場。

1980年片「星際大戰五部曲：帝國大反擊」（TheEmpire Strikes Back）中的玻璃纖維C-3PO頭部，是這次拍賣估價最高的物件之一，預估拍賣價介於35萬至70萬美元（約新台幣1108萬元至2217萬元之間）。

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）1975年經典電影「大白鯊」（Jaws）中出現的魚叉槍同樣熱門，估價可拍得25萬至50萬美元之間（約新台幣792萬元至1584萬元之間）。主角用的釣魚竿同樣將釋出，預計拍賣價為7.5萬至15萬美元（約新台幣237萬元至475萬元之間）。

Propstore拍賣委託經理法拉吉（Ibrahim Faraj）受訪時表示：「我們收集到了許多影視歷史上的經典道具。」

他說：「『大白鯊』的相關道具其實極少釋出，這對影迷和收藏家來說真的是一次難得的機會。」

另一個「星際大戰」拍賣物件是「原力覺醒」（The Force Awakens）中亮相的光劍握柄，估價最高為10萬美元（約新台幣317萬元）。

阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在1984年經典科幻片「魔鬼終結者」（The Terminator）穿的皮外套同樣估價不凡。這件在片中由T-800機器人搶走後，於電影前半段多場動作場面中穿著的外套，估計可拍到7.5萬到15萬美元之間（約新台幣237萬至475萬元）。

大導演雷利史考特（Ridley Scott）2000年作品「神鬼戰士」中，羅素克洛（Russell Crowe）在競技場上所戴的頭盔與面具也將拍賣，預料最高可達25萬美元（約新台幣792萬元）。

「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」（Harry Potter andthe Prisoner of Azkaban）裡的「劫盜地圖」（Marauder's Map）也將拍賣，估價4萬至8萬美元（約新台幣127萬至253萬元）。

法拉吉表示：「劫盜地圖是哈利波特系列最受喜愛的道具之一，完全手工製作。非常細緻、結構複雜，能展開、裡面有多層構造…製作這樣的道具要花非常多時間，而且現存數量極少。」