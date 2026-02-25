挪威王室深陷醜聞之際 89歲國王哈拉德五世感染住院

挪威國王哈拉德五世（Harald V）最近歡度89歲生日，王室今天指出，他在西班牙田尼利夫島（Tenerife）度私人假期時，因感染與脫水入院治療，王室聲明表示「他目前的狀況令人滿意」。

法新社報導，這位歐洲年紀最長的在位國王上週慶祝生日，目前因身體不適住進島上的HospitalUniversitario Hospiten Sur醫院。

國王的私人醫師預計前往田尼利夫島協助西班牙醫療團隊，初步健康報告預定明天公布。

國王與88歲的王后桑妮雅（Queen Sonja）目前在西非外海加納利群島（Canary Islands）的最大島田尼利夫島過冬。

兩年前，哈拉德五世在馬來西亞度假時也曾出現類似健康問題。

哈拉德五世1991年登基以來，儘管健康狀況不佳，始終排除退位的可能，強調自己曾在挪威國會前宣誓終身履行職責。

然而，他最近的健康問題正值王室深陷醜聞之際。

2001年與王儲哈康（Haakon）結婚的王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit），多次出現在已故美國性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件中，顯示兩人關係比外界所知更為密切。

梅特瑪麗與前任伴侶所生的兒子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）正面臨38項指控，包括4項強暴及多項襲擊罪名。

29歲的柏格荷伊比並非王室成員，他否認最嚴重的指控。

根據挪威公共廣播公司NRK上週公布的民意調查結果，挪威王室支持度已跌至歷史新低。

僅有60%民眾支持君主制，較前一個月下滑10個百分點。NRK表示，支持度「從未如此低過」。

不過，哈拉德五世仍被視為凝聚國家的象徵，個人支持度高達10分滿分的9.2分，顯示他依然極受人民歡迎。