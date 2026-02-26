快訊

500年名古屋城遭鳥屎襲擊！石牆如潑白漆 只能祈求天降甘霖

聯合新聞網／ 綜合報導
名古屋城近日遭大量鳥糞襲擊，石牆和周邊樹木全染白，管理單位束手無策。 美聯社
擁有500年歷史，以天守閣屋脊兩端代表性的龍首魚身神獸金飾「金鯱」而聞名的日本名古屋城，近日在外觀上出現驚人改變。護城河畔的石牆與樹木宛如被潑上白色油漆般一片慘白。這並非罕見降雪，而是大量鳥類糞便造成的奇觀，破壞了歷史古蹟原有的莊嚴景色，讓當地居民與觀光客相當惋惜。

據日媒「朝日電視台」報導，造成這場「白色災難」的元凶，是睽違3年再次大量湧入的「鸕鶿」。當地團體「堀川1000人調查隊」指出，近期每天早上都能看到密密麻麻的黑色鳥群盤踞在河面與樹上，數量多到令人頭皮發麻。

為何鸕鶿會突然大軍壓境？愛知縣彌富野鳥園專家解釋，近期有大量「烏魚」沿著名古屋城附近河川洄游，對鸕鶿而言，這裡不僅有吃不完的「吃到飽大餐」，城內茂密的樹林更是完美的棲息地，絕佳的覓食與居住條件吸引了鳥群進駐。

面對古蹟遭鳥糞肆虐，管理單位卻束手無策，附近民眾也說「這還是狀況較好的時候」。名古屋城綜合事務所人員無奈表示，由於名古屋城的石垣屬於國家「特別史跡」，若使用高壓水柱強力清洗，恐會對脆弱的歷史石塊造成損傷。目前，工作人員只能透過製造聲響來驅趕鳥群，並無奈地「看天吃飯」，期盼大自然能降下大雨，洗刷掉這層難看又顯髒亂的污漬。

名古屋 鸕鶿 鳥群 觀光客 日本

相關新聞

橫跨650光年！ALMA望遠鏡捕捉銀河系核心巨大影像曝光

智利一座天文望遠鏡以前所未有的細節，捕捉到銀河系核心恆星誕生氣體的旋轉壯麗景象。美聯社報導，歐洲南方天文台25日公布影像...

上路2個月就觸礁…首爾漢江水上巴士路線整治完成 3月起恢復全線營運

首爾水上公共交通工具「漢江巴士」在去年9月上路，當時於11月發生觸礁事故，僅進行部分營運。不過首爾市政府今天表示，在進行...

台灣女童拍照遭衝撞…澀谷十字路口慘摔！日本「故意撞人」亂象掀議

網路近來流傳影片，一名台灣女童在著名東京澀谷十字路口打卡朝聖時，被一名疾走的女性猛力衝撞，引發眾怒。其實，許多旅客到日本...

關西機場大陸航線1月旅客減58% 但南韓、台灣、東南亞旅客增加

日本關西機場公司25日發布1月關西機場運營概況（初值）顯示，國際線中國航線的旅客數較上年同月減少58%，僅27萬人次。日...

國際太空站25年來首度醫療撤離 當事人身分與近況曝光

國際太空站（ISS）1月發生醫療事件，促使美國太空總署（NASA）啟動太空站25年來首次因醫療因素進行的人員撤離。時任I...

