快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

聽新聞
0:00 / 0:00

日本計程車司機忘跳錶喊價！粉專提醒「違規」：記下車號反映

聯合新聞網／ 綜合報導
魚漿夫婦提醒在日本搭計程車時，如遇到司機未正常跳錶，可能屬於違規情形。 示意圖／ingimage
魚漿夫婦提醒在日本搭計程車時，如遇到司機未正常跳錶，可能屬於違規情形。 示意圖／ingimage

臉書粉專「魚漿夫婦」近日分享一則在日本計程車的注意事項，提醒旅客若遇到司機未正常跳錶，實際上可能屬於違規情形。粉專指出，若發生類似狀況，乘客可記下車號並向所屬車行反映，通常會由車隊經理出面處理，同時也呼籲赴日旅遊民眾多加留意收費流程，以免權益受損。

該篇貼文附上一則社群截圖，有網友表示自己在福岡搭計程車，下車時司機疑似忘記啟動計費器，直接表示「1000円（約台幣205元）就可以了」。他當下照付，但以距離估算，認為車資應約850日圓左右，雖心存疑惑，仍未當場提出。

對此，一名連續11年獲選優良計程車司機的網友回覆，若自己遇到忘記跳錶卻已抵達目的地的情況，會先取得乘客同意後補跳錶，並僅收起跳價（福岡市約670日圓）。他強調，不論實際車程價值多少，因司機疏失造成的損失應由司機自行承擔，而非轉嫁給乘客。

針對日本計程車搭乘，不少網友建議旅客可優先透過叫車App或確認車牌顏色，以降低爭議風險。旅遊網站JapanTravel指出，日本計程車車身顏色不一，從黑色、黃色到橘色皆有，但合法營業車輛一律懸掛「綠色車牌」，自用車則為白色車牌。在路邊攔車時務必先確認車牌顏色，避免誤搭非法白牌；若想減少語言溝通問題，也可改用App預約，其中以GO、Uber與DiDi為三大主流平台。

JapanTravel也說明，日本計程車採跳錶計費，費用由起跳價與里程加價組成，各城市略有差異，例如東京23區起跳約500日圓、大阪約600日圓、京都約500日圓。另須留意常見加成項目，包括晚間10時至清晨5時約20%深夜加成、App叫車可能收取約300至500日圓迎車費、塞車時的低速計時費，以及行經高速公路須由乘客負擔過路費。建議旅客可事先利用叫車App或查價網站預估車資，以掌握費用落點。

日本旅遊 計程車 車資 日本

延伸閱讀

妻不願回婆家煮年夜飯！他慘變夾心找解方 網不挺反轟：放過你老婆

親戚小孩出社會還拿紅包？頂客夫妻苦惱「要包多久」 網曝關鍵時機

別信保鮮膜耐高溫！醫示警「加熱恐釋塑化劑」：重傷男性生殖力

長輩過年怎麼吃？營養師列紅綠燈份量表：「交換吃」不怕血糖失控

相關新聞

跨越國境的悲劇：台灣二二八事件竟讓沖繩離島一家人分崩離析

台灣和沖繩與那國島的距離只有111公里，兩座島嶼曾經同屬大日本帝國的版圖之下，即便兩邊在第二次世界大戰的結束後出現了一條看不見的國界，但島嶼和島嶼之間的地理距離依舊緊密。1945年戰爭結束之後，出身於與那國島的仲嵩實從戰場歸來，平安返家。為了撐起家計，仲嵩實和同樣來自與那國島的石底加禰等人來到台灣，希望能在台、日國境之間求生，沒想到卻飛來橫禍，在台灣遇到二二八事件，客死異鄉。

日本計程車司機忘跳錶喊價！粉專提醒「違規」：記下車號反映

臉書粉專「魚漿夫婦」近日分享一則日本搭計程車的注意事項，提醒旅客若遇到司機未正常跳錶，實際上可能屬於違規情形。粉專指出，若發生類似狀況，乘客可記下車號並向所屬車行反映，通常會由車隊經理出面處理，同時也呼籲赴日旅遊民眾多加留意收費流程，以免權益受損。

歷經144年…西班牙聖家堂最高塔封頂 全面完工還要10年

全球最高教堂，西班牙巴塞隆納的聖家堂（Basílica de la Sagrada Família）歷經144年興建，近...

南韓生育率連兩年回升！TFR升至0.8 但人口危機仍未解

最新官方數據顯示，南韓生育率已連續第二年回升。去年總生育率（TFR）升至0.8，高於2024年的0.75與2023年歷史...

勞方市場逆襲！員工走光沒人上班 日本124家公司破產寫新高

員工離職潮正壓垮日本中小企業！根據「帝國資料銀行」的最新調查顯示，2025年因「員工離職」直接或間接導致破產的企業數量達到124家，創歷史新高。這項數據不僅凸顯日本勞動力短缺的嚴峻現況，更有日本網友認為這代表「勞方市場」來臨。

南韓密陽市森林火災 火勢蔓延逾20小時已100%撲滅

韓國慶尚南道密陽市昨天發生森林大火，雖然因為接近天黑，滅火作業一度面臨困難，不過今天日出後消防當局就出動直升機滅火，火勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。