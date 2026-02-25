日本計程車司機忘跳錶喊價！粉專提醒「違規」：記下車號反映

臉書粉專「魚漿夫婦」近日分享一則在日本搭計程車的注意事項，提醒旅客若遇到司機未正常跳錶，實際上可能屬於違規情形。粉專指出，若發生類似狀況，乘客可記下車號並向所屬車行反映，通常會由車隊經理出面處理，同時也呼籲赴日旅遊民眾多加留意收費流程，以免權益受損。

該篇貼文附上一則社群截圖，有網友表示自己在福岡搭計程車，下車時司機疑似忘記啟動計費器，直接表示「1000円（約台幣205元）就可以了」。他當下照付，但以距離估算，認為車資應約850日圓左右，雖心存疑惑，仍未當場提出。

對此，一名連續11年獲選優良計程車司機的網友回覆，若自己遇到忘記跳錶卻已抵達目的地的情況，會先取得乘客同意後補跳錶，並僅收起跳價（福岡市約670日圓）。他強調，不論實際車程價值多少，因司機疏失造成的損失應由司機自行承擔，而非轉嫁給乘客。

針對日本計程車搭乘，不少網友建議旅客可優先透過叫車App或確認車牌顏色，以降低爭議風險。旅遊網站JapanTravel指出，日本計程車車身顏色不一，從黑色、黃色到橘色皆有，但合法營業車輛一律懸掛「綠色車牌」，自用車則為白色車牌。在路邊攔車時務必先確認車牌顏色，避免誤搭非法白牌；若想減少語言溝通問題，也可改用App預約，其中以GO、Uber與DiDi為三大主流平台。

JapanTravel也說明，日本計程車採跳錶計費，費用由起跳價與里程加價組成，各城市略有差異，例如東京23區起跳約500日圓、大阪約600日圓、京都約500日圓。另須留意常見加成項目，包括晚間10時至清晨5時約20%深夜加成、App叫車可能收取約300至500日圓迎車費、塞車時的低速計時費，以及行經高速公路須由乘客負擔過路費。建議旅客可事先利用叫車App或查價網站預估車資，以掌握費用落點。