巴西暴雨土石流至少30死 受災城市進入緊急狀態

中央社／ 巴西茲灰福拉24日綜合外電報導

巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）遭逢暴雨，洪水與土石流奪走至少30條人命，另有39人失蹤，受災嚴重城市已宣布進入緊急狀態。

法新社報導，米納斯吉拉斯州本月降雨量已打破紀錄，一夜豪雨更導致河水潰堤，街道化為奔流不止的褐色洪濤。

米納斯吉拉斯州消防部門表示，在茲灰福拉（Juizde Fora）與烏巴（Uba）兩市，已有30人死亡，超過200人獲救。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在社群媒體X發文表示，「我們將著重確保人道援助、恢復基本服務、支援流離失所的民眾，並且提供重建援助。」

消防人員與搜救犬持續在瓦礫中搜尋失蹤的39人。

消防官員古拉特（Demetrius Goulart）表示，在茲灰福拉一處山坡社區，12棟房屋在「大規模土石流」中被沖走。

他說：「很多人在夜裡下雨時仍待在家中。」

倉儲工人羅南（Cleiton Ronan）說：「幾乎所有埋在泥濘裡的都是家人；那裡有我的姊姊、我的姪子。」

古拉特稍早表示，1名約10歲男童在歷經2小時搶救後脫困，讓許多人燃起希望，盼親人仍能生還。

但米納斯吉拉斯州民防協調官萊申特（PauloRoberto Bermudes Rezende）表示：「時間拖得越久，找到生還者的機率就越渺茫。」

這波降雨引發洪水與土石流，社群媒體流傳的影像顯示，有多棟建築倒塌。

茲灰福拉市長瑪索羅門（Margarida Salomao）宣布全市進入緊急狀態。這座人口逾50萬的城市正經歷有史以來最多雨的2月，累積雨量達584毫米。

州政府已暫停所有市立學校上課，約3000人被迫撤離家園。

近年來，巴西因極端氣候接連遭逢天災，從洪水、乾旱到酷暑不等。

2024年，巴西南部發生史無前例的洪災，造成逾200人死亡、200萬人受影響，堪稱巴西歷年最嚴重的天災。

跨越國境的悲劇：台灣二二八事件竟讓沖繩離島一家人分崩離析

台灣和沖繩與那國島的距離只有111公里，兩座島嶼曾經同屬大日本帝國的版圖之下，即便兩邊在第二次世界大戰的結束後出現了一條看不見的國界，但島嶼和島嶼之間的地理距離依舊緊密。1945年戰爭結束之後，出身於與那國島的仲嵩實從戰場歸來，平安返家。為了撐起家計，仲嵩實和同樣來自與那國島的石底加禰等人來到台灣，希望能在台、日國境之間求生，沒想到卻飛來橫禍，在台灣遇到二二八事件，客死異鄉。

日本計程車司機忘跳錶喊價！粉專提醒「違規」：記下車號反映

臉書粉專「魚漿夫婦」近日分享一則日本搭計程車的注意事項，提醒旅客若遇到司機未正常跳錶，實際上可能屬於違規情形。粉專指出，若發生類似狀況，乘客可記下車號並向所屬車行反映，通常會由車隊經理出面處理，同時也呼籲赴日旅遊民眾多加留意收費流程，以免權益受損。

歷經144年…西班牙聖家堂最高塔封頂 全面完工還要10年

全球最高教堂，西班牙巴塞隆納的聖家堂（Basílica de la Sagrada Família）歷經144年興建，近...

南韓生育率連兩年回升！TFR升至0.8 但人口危機仍未解

最新官方數據顯示，南韓生育率已連續第二年回升。去年總生育率（TFR）升至0.8，高於2024年的0.75與2023年歷史...

勞方市場逆襲！員工走光沒人上班 日本124家公司破產寫新高

員工離職潮正壓垮日本中小企業！根據「帝國資料銀行」的最新調查顯示，2025年因「員工離職」直接或間接導致破產的企業數量達到124家，創歷史新高。這項數據不僅凸顯日本勞動力短缺的嚴峻現況，更有日本網友認為這代表「勞方市場」來臨。

南韓密陽市森林火災 火勢蔓延逾20小時已100%撲滅

韓國慶尚南道密陽市昨天發生森林大火，雖然因為接近天黑，滅火作業一度面臨困難，不過今天日出後消防當局就出動直升機滅火，火勢...

