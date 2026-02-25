巴西暴雨土石流至少30死 受災城市進入緊急狀態

巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）遭逢暴雨，洪水與土石流奪走至少30條人命，另有39人失蹤，受災嚴重城市已宣布進入緊急狀態。

法新社報導，米納斯吉拉斯州本月降雨量已打破紀錄，一夜豪雨更導致河水潰堤，街道化為奔流不止的褐色洪濤。

米納斯吉拉斯州消防部門表示，在茲灰福拉（Juizde Fora）與烏巴（Uba）兩市，已有30人死亡，超過200人獲救。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在社群媒體X發文表示，「我們將著重確保人道援助、恢復基本服務、支援流離失所的民眾，並且提供重建援助。」

消防人員與搜救犬持續在瓦礫中搜尋失蹤的39人。

消防官員古拉特（Demetrius Goulart）表示，在茲灰福拉一處山坡社區，12棟房屋在「大規模土石流」中被沖走。

他說：「很多人在夜裡下雨時仍待在家中。」

倉儲工人羅南（Cleiton Ronan）說：「幾乎所有埋在泥濘裡的都是家人；那裡有我的姊姊、我的姪子。」

古拉特稍早表示，1名約10歲男童在歷經2小時搶救後脫困，讓許多人燃起希望，盼親人仍能生還。

但米納斯吉拉斯州民防協調官萊申特（PauloRoberto Bermudes Rezende）表示：「時間拖得越久，找到生還者的機率就越渺茫。」

這波降雨引發洪水與土石流，社群媒體流傳的影像顯示，有多棟建築倒塌。

茲灰福拉市長瑪索羅門（Margarida Salomao）宣布全市進入緊急狀態。這座人口逾50萬的城市正經歷有史以來最多雨的2月，累積雨量達584毫米。

州政府已暫停所有市立學校上課，約3000人被迫撤離家園。

近年來，巴西因極端氣候接連遭逢天災，從洪水、乾旱到酷暑不等。

2024年，巴西南部發生史無前例的洪災，造成逾200人死亡、200萬人受影響，堪稱巴西歷年最嚴重的天災。