毒梟黨羽滋事 墨西哥總統強調球迷看世足無風險

墨西哥頭號通緝毒梟遭擊斃引發暴力事件，尤其是在哈里斯科州（Jalisco）。墨西哥總統薛恩鮑姆今天表示，球迷到墨西哥觀看世界盃足球賽「無風險」。

2026年世界盃足球賽將於6月11日至7月19日由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦。

路透社報導，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，這項國際頂級足球賽事的「一切安全保障」措施就緒。預計將有大批來自世界各地的球迷湧入墨西哥市（Mexico City）、蒙特雷（Monterrey）與哈里斯科州首府瓜達拉哈拉（Guadalajara）觀賽。

毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）本月22日在軍方突襲行動中身亡。效忠他的黨羽展開報復行動，在多處設置路障，並縱火攻擊公車和商店。

薛恩鮑姆在例行晨間記者會上表示，安全部隊致力保護民眾安全，當前情勢漸趨正常。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）今天告訴媒體，他對墨西哥主辦今夏世足賽感到「非常淡定」。他說：「一切將會非常精彩。」

FIFA發言人表示，FIFA密切關注情勢，並與有關當局保持密切聯繫。發言人說：「我們將持續遵循各級政府機關的行動與指示，以維護公共安全和恢復正常秩序。我方重申與聯邦、州級和地方政府密切合作。」

哈里斯科州州長勒莫斯（Pablo Lemus）今天重申哈里斯科州參與賽事的承諾，確定將舉辦多場比賽。勒莫斯表示：「FIFA絕對無意取消墨西哥任何比賽場地，3座場館都將如期舉行比賽。」

墨西哥預計將舉辦104場世足賽中的13場，其中4場在瓜達拉哈拉。墨西哥也將舉行一些熱身賽。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885