快訊

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

為什麼旅館床單全是白色的？業者揭密：與1因素有關

毒梟黨羽滋事 墨西哥總統強調球迷看世足無風險

中央社／ 墨西哥市24日綜合外電報導

墨西哥頭號通緝毒梟遭擊斃引發暴力事件，尤其是在哈里斯科州（Jalisco）。墨西哥總統薛恩鮑姆今天表示，球迷到墨西哥觀看世界盃足球賽「無風險」。

2026年世界盃足球賽將於6月11日至7月19日由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦。

路透社報導，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，這項國際頂級足球賽事的「一切安全保障」措施就緒。預計將有大批來自世界各地的球迷湧入墨西哥市（Mexico City）、蒙特雷（Monterrey）與哈里斯科州首府瓜達拉哈拉（Guadalajara）觀賽。

毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）本月22日在軍方突襲行動中身亡。效忠他的黨羽展開報復行動，在多處設置路障，並縱火攻擊公車和商店。

薛恩鮑姆在例行晨間記者會上表示，安全部隊致力保護民眾安全，當前情勢漸趨正常。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）今天告訴媒體，他對墨西哥主辦今夏世足賽感到「非常淡定」。他說：「一切將會非常精彩。」

FIFA發言人表示，FIFA密切關注情勢，並與有關當局保持密切聯繫。發言人說：「我們將持續遵循各級政府機關的行動與指示，以維護公共安全和恢復正常秩序。我方重申與聯邦、州級和地方政府密切合作。」

哈里斯科州州長勒莫斯（Pablo Lemus）今天重申哈里斯科州參與賽事的承諾，確定將舉辦多場比賽。勒莫斯表示：「FIFA絕對無意取消墨西哥任何比賽場地，3座場館都將如期舉行比賽。」

墨西哥預計將舉辦104場世足賽中的13場，其中4場在瓜達拉哈拉。墨西哥也將舉行一些熱身賽。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

墨西哥 足球 發言人

延伸閱讀

世足賽／墨西哥瓜達拉哈拉暴力肆虐 主辦世界盃賽事安全受矚

墨西哥剿毒引動盪 外交部籲避免前往哈里斯科等州

美供情報 墨擊斃大毒梟「金髮男」 販毒集團報復掀暴動

川普施壓墨西哥剿毒 毒梟歐塞奎拉軍事行動中負傷身亡

相關新聞

跨越國境的悲劇：台灣二二八事件竟讓沖繩離島一家人分崩離析

台灣和沖繩與那國島的距離只有111公里，兩座島嶼曾經同屬大日本帝國的版圖之下，即便兩邊在第二次世界大戰的結束後出現了一條看不見的國界，但島嶼和島嶼之間的地理距離依舊緊密。1945年戰爭結束之後，出身於與那國島的仲嵩實從戰場歸來，平安返家。為了撐起家計，仲嵩實和同樣來自與那國島的石底加禰等人來到台灣，希望能在台、日國境之間求生，沒想到卻飛來橫禍，在台灣遇到二二八事件，客死異鄉。

勞方市場逆襲！員工走光沒人上班 日本124家公司破產寫新高

員工離職潮正壓垮日本中小企業！根據「帝國資料銀行」的最新調查顯示，2025年因「員工離職」直接或間接導致破產的企業數量達到124家，創歷史新高。這項數據不僅凸顯日本勞動力短缺的嚴峻現況，更有日本網友認為這代表「勞方市場」來臨。

南韓密陽市森林火災 火勢蔓延逾20小時已100%撲滅

韓國慶尚南道密陽市昨天發生森林大火，雖然因為接近天黑，滅火作業一度面臨困難，不過今天日出後消防當局就出動直升機滅火，火勢...

澳洲女「光腳走庭院」突遭1.2公尺毒蛇纏腿！驚險畫面曝

澳洲身為生態大國，民宅經常可見「出乎意料」的動物。一名女子日前在自家庭院突然被毒蛇纏上，嚇得她大叫跌倒，幸好沒有被咬傷。

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

已是台北時間晚上11時，劉墉坐在鏡頭前，仍然精神奕奕，越洋對記者侃侃而談。

日本小猴Panchi君爆紅 IKEA絨毛玩偶媽媽全球賣翻

日本千葉縣市川市動植物園7個月大的日本獼猴Panchi君（パンチ）近來在社群媒體爆紅，牠隨身攜帶的紅毛猩猩絨毛玩偶已在全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。