適合在地氣候與永續特性 瑞士本土青江菜快速走紅

台灣常見的青江菜（Pak Choi），近年在瑞士市場迅速崛起，不僅銷售量穩定成長，也成為瑞士農業與永續飲食討論中的新秀。最新農業資料顯示，在消費者環保行動中反映出市場需求與本地栽培同步擴大。

瑞士世界自然基金會（WWF Schweiz）近期公布的研究指出，青江菜特別健康，且對瑞士的生態環境有利，能在當地良好生長，被列為瑞士本土種植的未來食物（Future Food）。因此青江菜近期不只受到瑞士媒體關注，也是消費市場上瑞士農夫種植的本土蔬菜。

根據該研究，瑞士氣候條件適合青江菜生長，使其能在每年4月至11月進行本地收成，減少對亞洲進口的依賴。這項特性也讓青江菜成為瑞士農民多樣化種植策略中的重要選項，並提升供應鏈穩定性。瑞士青江菜的本地產量在5年間增加約18%，從2019年的2萬7630噸提升至2023年的3萬2711噸。

記者觀察瑞士多家線上蔬菜平台也提供青江菜，價格多落在一公斤5瑞郎上下（約新台幣200元），盛產時更為低價，價格是一般家庭可負擔的一般蔬菜，不再是舶來品身價。在零售端，青江菜已成為瑞士大型連鎖超市的常見日常蔬菜。除了傳統的亞洲料理用途外，青江菜也逐漸被瑞士消費者納入家常炒菜、湯品與健康飲食的日常選擇。

瑞士媒體新蘇黎世報（NZZ）報導表示，亞洲料理在瑞士持續流行，帶動對亞洲蔬菜的需求上升，青江菜也是其一。其次，青江菜生長快速、耐寒且適合瑞士氣候，使其成為本地農業轉型中的亮點。第三，因其營養密度高、栽培效率佳、環境負擔相對較低，符合永續飲食的發展方向。

瑞士琉森日報（Luzerner Zeitung）報導，青江菜在瑞士已具穩固地位，需求持續增加、本地種植規模擴大，並被視為兼具營養與永續性的未來農作物。隨著消費者對健康與環境意識的提升，青江菜在瑞士的發展仍具相當潛力。