印度荷麗節將至 部分航線機票漲幅高達185%

印度春天重要的節日荷麗節（Holi）將至，許多到外地工作的民眾準備返鄉與家人團聚，幾條主要航線的機票價格在假期前後最多上漲185%，部分航線的單程票價飆到近2萬盧比。

荷麗節又稱「灑紅節」，是印度重要節日之一，與排燈節（Diwali）一樣，是強調與家人團聚的節慶。今年荷麗節是3月4日，假期前最後一個週末從2月28日起。

在民眾返鄉過節之際，機票價格飛漲，某些熱門航線的機票價格與非荷麗節尖峰時段的3月下旬相比，上漲185%，某些航線的單程票價甚至飆升到2萬盧比（約新台幣6908元）左右。

從比哈邦（Bihar）到新德里工作的民眾巴斯旺（Rajesh Paswan）告訴中央社記者，荷麗節期間的機票價格過高，想要回家過節與家人團聚，會變得非常困難。他說：「原本就預料到票價變貴，但沒想到會漲得那麼誇張，我看了1個月了，情況完全沒有改善，節日是大家與親人團聚的日子，交通的費用不該讓人如此難以承受。」

今日印度（India Today）報導，印度每逢荷麗節、排燈節等重要節日，機票價格飆升似乎成了「常態」，最高法院昨天對此事表達關切，要求政府相關單位對嚴重的票價變化，提出相應的措施。

根據今日印度的報導，許多北方邦（UttarPradesh）、比哈邦、西孟加拉邦（West Bengal）等地區的人，湧向德里（Delhi）、孟買（Mumbai）、班加羅爾（Bengaluru）等大城市工作，這些人紛紛在荷麗節期間返鄉，機票需求量大增，價格因此大漲。

比較2月28日與3月28日兩個時間點，從印度一線大城出發的單程機票價格，不難看出荷麗節期間票價飆升的情況。

例如從首都新德里出發，2月28日飛往巴特納（Patna）的機票1萬1056盧比，3月28日的票價卻僅4502盧比；2月28日飛往加雅（Gaya）的機票要1萬1720盧比，3月28日的票價卻僅4499盧比。

若自印度南部科技大城班加羅爾出發，2月28日飛往戈拉克普爾（Gorakhpur）的機票，價格是令人咋舌的1萬9589盧比，3月28日的價格則落在7000盧比左右；2月28日飛往巴特納的機票要1萬5585盧比，3月28日的票價卻僅7500盧比。

印度民航總局（DGCA）表示，他們正在審視機票價格的走勢，並要求航空公司拉高運能，以避免票價飛漲。

除了機票外，火車票也嚴重不足，許多地方已停止接受預定車票，想回家過節的旅客若未提前訂票，除了得面對高昂的售價，甚至無法確定能否買得到票。