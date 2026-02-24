南韓密陽市森林火災 火勢蔓延逾20小時已100%撲滅

快訊

中央社／ 首爾24日專電
韓國慶尚南道密陽市昨天發生森林大火。 歐新社
韓國慶尚南道密陽市昨天發生森林大火。 歐新社

韓國慶尚南道密陽市昨天發生森林大火，雖然因為接近天黑，滅火作業一度面臨困難，不過今天日出後消防當局就出動直升機滅火，火勢持續超過20小時後，撲滅率已達到100%。

根據韓聯社報導，消防當局在昨天下午4時10分左右接獲森林火災通報，因擔心火勢擴大，於下午5時左右啟動第一階段消防應變，動員轄區消防人力全員出動，並在5時39分發布國家消防動員令；並於今天凌晨2時升級至第二階段消防應變，全力投入滅火。

此次滅火行動由山林廳、慶尚南道及密陽市等相關單位，共同投入1511名人員、52架直升機及318台裝備。由於火災在日落前發生，直升機可起飛時間受限，當局在滅火過程中一度面臨困難，因此在徹夜滅火期間集中建立防火線並阻止擴散，並在今天日出後立即投入直升機。

報導指出，根據山林廳消息，截至今天中午12時30分，此次森林火災的火勢撲滅率達到100%，經歷約20小時20分鐘後撲滅。這次火災影響區域估計為143公頃，相當於約200座足球場面積。

除林地外，尚未確認重大人員或設施損失，但火勢初期因擔心擴散至附近療養醫院及村落，曾下達居民疏散命令。消防當局表示，在主火勢撲滅後，仍持續清理殘火並監控餘燼。因森林火災疏散至三浪津小學等地的156名居民，也將陸續返家。

山林廳代理廳長朴恩植（音譯）表示，因為春季乾燥天氣持續，且會有強風，呼籲民眾應避免在戶外使用火源。密陽市長安秉久則表示，「市府今後將動員所有行政力量，防止森林火災再度發生，也將安全協助疏散居民返家，並盡力避免因火災產生心理創傷。」

火災 森林 直升機 南韓

