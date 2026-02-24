澳洲女「光腳走庭院」突遭1.2公尺毒蛇纏腿！驚險畫面曝

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一名女子突遭毒蛇纏住腳。圖／擷取自FB Snake Catcher Geelong
澳洲身為生態大國，民宅經常可見「出乎意料」的動物。一名女子日前在自家庭院突然被毒纏上，嚇得她大叫跌倒，幸好沒有被咬傷。

澳洲捕蛇團隊Snake Catcher Geelong日前在臉書粉專貼出一段影片，一名女子光腳走在自家庭院時，一條原本貼牆遊走的蛇突然纏上她的腳又迅速逃走，嚇得女子驚聲大叫摔倒，並連忙趕走被她的尖叫聲吸引過來的其他人，幸好沒有人沒有被咬傷。

Snake Catcher Geelong獲報前往捕蛇，發現是一條1.2公尺的毒蛇銅頭蝮。許多網友驚呼該女子真的很幸運沒有被咬到，雖然看起來是銅頭蝮主動攻擊人類，但Snake Catcher Geelong說明，那是蛇的一種防禦反應，並不是攻擊行為，通常蛇會逃走，但人類走過來的時候離牠太近，才會發生如此驚險的一幕。

根據《國家地理雜誌》介紹，銅頭蝮是美國東部與中部常見的毒蛇，因具有古銅色的頭部而得名，成蛇平均體長約50-95公分。 雖為毒蛇，銅頭蝮的毒性較一般蝮蛇為弱，而其咬擊亦幾乎沒有致死紀錄。

澳洲 庭院

