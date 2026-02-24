澳洲婦科醫涉醫療爭議 遭控濫施非必要手術

快訊

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導

澳洲一名婦科醫生遭媒體指控對多名女性進行包括摘除器官等不必要的手術，今天遭移送警方調查。

法新社報導，墨爾本外科醫生高登（SimonGordon）的多名患者告訴澳洲廣播公司（ABC），高登在幾乎沒有證據顯示她們患有嚴重子宮內膜異位症的情況下，仍為她們執行手術。

部分患者在手術後數月甚至數年仍感到疼痛。

澳洲廣播公司指出，在過去5年期間，患者與臨床醫療人員曾多次向澳洲衛生從業人員管理局（AHPRA）投訴這名醫師。

子宮內膜異位症是一種慢性疾病，指子宮內膜組織在子宮以外的位置生長。

澳洲廣播公司報導，一名女性被高登摘除了卵巢和子宮，但她的病理報告顯示，大部分組織並無子宮內膜異位症的跡象。

這名患者表示，手術結束至今已超過6年，她只要步行超過5分鐘就會感到疼痛。

一名資深外科醫生告訴澳洲廣播公司，這名患者的一份樣本顯示「幾乎沒有疑似子宮內膜異位症的跡象」，完全沒有理由切除她的卵巢。

高登否認有任何不當行為，他向澳洲廣播公司表示，除非他「完全確信這麼做符合病患的最佳利益」，否則他絕不會進行子宮內膜異位症手術。

維多利亞州州長艾藍（Jacinta Allan）表示，她對這些指控感到「震驚痛心」，並已將案件移交警方。

她透過聲明表示：「進行不必要的手術是犯罪，在沒有臨床需求的情況下切除女性器官是犯罪，協助這類行為也是犯罪。」

糖尿病人頸動脈「完全阻塞」險中風 緊急精密手術重建腦部血流通道

NBA／爵士全力「坦克」？中鋒諾基奇動鼻子手術賽季報銷

涉淫魔富豪艾普斯坦風波 澳洲紐西蘭表態、促廢安德魯英王位繼承權

台新藥拓紐澳眼藥市場

相關新聞

澳洲女「光腳走庭院」突遭1.2公尺毒蛇纏腿！驚險畫面曝

澳洲身為生態大國，民宅經常可見「出乎意料」的動物。一名女子日前在自家庭院突然被毒蛇纏上，嚇得她大叫跌倒，幸好沒有被咬傷。

日本小猴Panchi君爆紅 IKEA絨毛玩偶媽媽全球賣翻

日本千葉縣市川市動植物園7個月大的日本獼猴Panchi君（パンチ）近來在社群媒體爆紅，牠隨身攜帶的紅毛猩猩絨毛玩偶已在全...

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

已是台北時間晚上11時，劉墉坐在鏡頭前，仍然精神奕奕，越洋對記者侃侃而談。

印度醫療專機要求改道飛行後墜毀 機上7人全數罹難

印度一架載送燒燙傷病患後送的醫療專機，昨天晚間曾與地面回報指因天氣因素，希望改道飛行，但不久後墜毀，機上7人全數罹難

墨西哥大毒梟山區幽會送命！遭情人友人洩密CIA 圍捕影片曝光

華爾街日報報導，一場原本隱密的山區幽會，竟演變成大毒梟歐塞奎拉的葬身之地。墨西哥軍方22日拂曉突襲擊斃歐塞奎拉，主因是他...

多明尼加全國大停電 3個月內第2次

多明尼加今天因國家電網發生「重大故障」而陷入全國大停電，當局表示，這是3個月內第2次大規模停電…

