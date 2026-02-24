澳洲婦科醫涉醫療爭議 遭控濫施非必要手術

澳洲一名婦科醫生遭媒體指控對多名女性進行包括摘除器官等不必要的手術，今天遭移送警方調查。

法新社報導，墨爾本外科醫生高登（SimonGordon）的多名患者告訴澳洲廣播公司（ABC），高登在幾乎沒有證據顯示她們患有嚴重子宮內膜異位症的情況下，仍為她們執行手術。

部分患者在手術後數月甚至數年仍感到疼痛。

澳洲廣播公司指出，在過去5年期間，患者與臨床醫療人員曾多次向澳洲衛生從業人員管理局（AHPRA）投訴這名醫師。

子宮內膜異位症是一種慢性疾病，指子宮內膜組織在子宮以外的位置生長。

澳洲廣播公司報導，一名女性被高登摘除了卵巢和子宮，但她的病理報告顯示，大部分組織並無子宮內膜異位症的跡象。

這名患者表示，手術結束至今已超過6年，她只要步行超過5分鐘就會感到疼痛。

一名資深外科醫生告訴澳洲廣播公司，這名患者的一份樣本顯示「幾乎沒有疑似子宮內膜異位症的跡象」，完全沒有理由切除她的卵巢。

高登否認有任何不當行為，他向澳洲廣播公司表示，除非他「完全確信這麼做符合病患的最佳利益」，否則他絕不會進行子宮內膜異位症手術。

維多利亞州州長艾藍（Jacinta Allan）表示，她對這些指控感到「震驚痛心」，並已將案件移交警方。

她透過聲明表示：「進行不必要的手術是犯罪，在沒有臨床需求的情況下切除女性器官是犯罪，協助這類行為也是犯罪。」