印度醫療專機要求改道飛行後墜毀 機上7人全數罹難

印度一架載送燒燙傷病患後送的醫療專機，昨天晚間曾與地面回報指因天氣因素，希望改道飛行，但不久後墜毀，機上7人全數罹難。

印度一架從蘭齊（Ranchi）要飛往新德里（NewDelhi）的醫療專機，23日晚間墜毀在加爾克漢德邦（Jharkhand），相關單位的官員告訴印度新聞信託社（PTI），機上包括1名燒燙傷患者及其妻子及親戚、1名醫師、1名護理人員、2名機師在內的7人無一能倖免於難。

印度民航總局（DGCA）聲明提到，這架專機23日晚間7時11分從蘭齊起飛，飛行期間曾與塔台聯繫，表示「因天氣因素，請求偏離原先的航線」，但晚間7時34分便與地面失去聯繫，後來被發現墜毀在加爾克漢德的森林中。

蘭齊機場主任庫瑪（Vinod Kumar）告訴印度斯坦時報（Hindustan Times），惡劣天候可能是造成墜機事故的原因之一，但他也說意外發生的真正原因，需經調查才能確定。

一名警官告訴印度亞洲國際新聞社（ANI）說：「我們約晚間10時接獲發生事故的消息，但因地形關係，要趕到這裡十分困難，這讓救援工作更加困難，德里那邊將有專人前來調查，並搜尋黑盒子，目前確定機上7人全部喪生。」

今日印度（India Today）報導，罹難的燒燙傷患者，家境並不富裕，上週因遭到電擊，全身有超過60%皮膚灼傷，家人四處向親戚借錢，湊了80萬盧比（約新台幣27.6萬元）叫了醫療專機，要把傷者送醫院接受治療。

印度航空安全令人擔憂，馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）乘坐的包機，1月底在普恩（Pune）墜毀，當時機上5人全部罹難；去年6月，印度航空一架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）在阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，一共奪走逾270條人命。