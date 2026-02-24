墨西哥大毒梟山區幽會送命！遭情人友人洩密CIA 圍捕影片曝光

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
歐塞奎拉之死引爆墨國多地動亂，23日塔帕爾帕鎮可見遊客行經遭縱火的商家。路透
華爾街日報報導，一場原本隱密的山區幽會，竟演變成大毒梟歐塞奎拉的葬身之地。墨西哥軍方22日拂曉突襲擊斃歐塞奎拉，主因是他的行蹤遭情人的友人向美國中央情報局（CIA）洩密而曝光。收到消息的墨軍在哈里斯科州塔帕爾帕展開圍剿，社群流出的圍捕影片可見裝甲車行進、直升機盤旋與此起彼落的槍聲，場面令人震撼。

60歲的歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes）綽號「金髮男」，是墨國勢力龐大的「哈里斯科新世代」集團首腦，短短10年就坐大為跨國販毒網絡，美國國務院對他祭出懸賞金1500萬美元（台幣約4.76億元）。

坐落山區的塔帕爾帕鎮（Tapalpa），以松林景色與避暑氛圍聞名，每到周末總有大批遊客湧入。也就是在這座度假小鎮，歐塞奎拉一度混在人群之中，藏身鎮外山坡的一處木屋據點。

墨國官方指出，歐塞奎拉此行是為了與其中一名情人幽會，身邊仍帶著武裝私人保鑣。

根據路透，這次行動之所以能鎖定他，關鍵在於CIA取得線報，消息來自歐塞奎拉情人的熟識友人。當局隨後先追蹤到這名情人的動向，循線找到她前往塔帕爾帕一處住宿，再進一步確認歐塞奎拉本人就藏身在此。墨國國防部長特雷維利亞（Ricardo Trevilla）事後表示，情報甚至精準到掌握這場幽會的確切地點。

掌握位置後，墨國安全部門21日開始部署。為避免驚動集團眼線，墨軍6架直升機分散部署於鄰近州待命，同時準備輕型渦輪螺旋槳機，因應可能出現的高強度武裝對抗。無人機持續監控，確認歐塞奎拉本人仍在木屋，而他的情人已先行離開。

到了22日清晨、天色未亮前，戰鬥直升機、軍機與密集槍聲打破寧靜山區。墨國菁英部隊突襲歐塞奎拉的木屋區，火力規模近似軍事作戰。由於哈里斯科新世代集團過去曾以榴彈砲擊落軍用直升機，軍方判斷必須速戰速決，避免對方有時間動用更強武器。

社群影片顯示，大批士兵與裝甲車向林區推進，空中無人機同步追蹤交火態勢。墨國軍方表示，地面部隊一路將歐塞奎拉手下逼入林區，迫使對方棄置部分高火力武器在木屋群內。儘管如此，交火仍持續約5小時，期間一架軍用直升機遭槍火擊中，被迫緊急降落至軍事設施。

墨國官方說明，槍戰結束後，現場有5名集團成員死亡；另有3人重傷，包括歐塞奎拉及兩名保鑣在送醫途中不治身亡。

歐塞奎拉長年被視為墨西哥最難對付的毒梟之一。安全官員指出，他經常搭乘裝甲車隊移動，隨行槍手裝備與編組接近軍方特種部隊；哈里斯科州新世代集團也以火力強、反擊兇狠著稱。

歐塞奎拉之死引爆墨國多地動亂，根據法新社，當局22日至23日總計已出動1萬名士兵維持安全，已有25名國民兵殉職。

墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透
