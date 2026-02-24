多明尼加全國大停電 3個月內第2次

多明尼加今天因國家電網發生「重大故障」而陷入全國大停電，當局表示，這是3個月內第2次大規模停電。

此次停電導致交通受阻、公共運輸服務中斷，並迫使部分企業暫停營業，維修人員正努力恢復供電。

能源暨礦業部長桑托斯（Joel Santos）在記者會上表示，電網故障約於上午10時50分發生。他說，停電是由於一條輸電線路的開關故障跳脫，導致系統進入保護模式所致。

桑托斯對媒體表示：「從第一時間起，針對此類情況所制定的既定應變程序已經啟動，目標是儘快恢復系統運作。」

國營的多明尼加電力輸電公司（DominicanElectricity Transmission Company）表示，主要發電廠在中午前毫無預警地降低發電量，引發其他發電機組相繼停機。

桑托斯表示，截至下午左右，電網已恢復至近30%的正常供電能力，醫院、供水系統、大眾運輸及機場目前依靠備用電力運作。

停電在這個加勒比海國家十分常見，上一次全國大停電是在去年11月。