聽新聞
0:00 / 0:00
多明尼加全國大停電 3個月內第2次
多明尼加今天因國家電網發生「重大故障」而陷入全國大停電，當局表示，這是3個月內第2次大規模停電。
此次停電導致交通受阻、公共運輸服務中斷，並迫使部分企業暫停營業，維修人員正努力恢復供電。
能源暨礦業部長桑托斯（Joel Santos）在記者會上表示，電網故障約於上午10時50分發生。他說，停電是由於一條輸電線路的開關故障跳脫，導致系統進入保護模式所致。
桑托斯對媒體表示：「從第一時間起，針對此類情況所制定的既定應變程序已經啟動，目標是儘快恢復系統運作。」
國營的多明尼加電力輸電公司（DominicanElectricity Transmission Company）表示，主要發電廠在中午前毫無預警地降低發電量，引發其他發電機組相繼停機。
桑托斯表示，截至下午左右，電網已恢復至近30%的正常供電能力，醫院、供水系統、大眾運輸及機場目前依靠備用電力運作。
停電在這個加勒比海國家十分常見，上一次全國大停電是在去年11月。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。