勞方市場逆襲！員工走光沒人上班 日本124家公司破產寫新高

聯合新聞網／ 綜合報導
日本因員工離職導致破產的中小企業，有逐漸增加的趨勢，有網友認為這代表勞方市場來臨。 示意圖／AI生成
員工離職潮正壓垮日本中小企業！根據「帝國資料銀行」的最新調查顯示，2025年因「員工離職」直接或間接導致破產的企業數量達到124家，創歷史新高。這項數據不僅凸顯日本勞動力短缺的嚴峻現況，更有日本網友認為這代表「勞方市場」來臨。

據日媒「PR Times」報導，2025年因缺工倒閉的企業較前一年暴增37.8%，自2013年有紀錄以來首度衝破百家大關。從產業別來看，以「營造業」37家（占29.8%）位居第一，主因是具備專業證照的現場作業員及業務人員相繼出走。其次為「服務業」（29家），包括長照機構、資訊軟體開發與美容院等。「製造業」則以21家，創下該領域新高。

報導指出，重要員工離職常引發企業的「死亡螺旋」。例如大阪iTies為資訊系統開發商，因工程師頻繁離職導致接單能力下滑，被迫花大錢外包，最後因資金周轉不靈而宣告破產。東京一家不動產仲介Will Prize更慘，因業績不佳減薪，結果直接引爆離職潮，導致公司關門大吉。

隨著大企業紛紛加薪留人，無力提升待遇的中小企業正面臨致命的倒閉風險。不過，對於這種現象，日本網友卻是一片叫好：「風向真的變了！以前景氣差，老闆可以隨便減薪、逼人加班；現在人才價值提升，給不起合理薪水的公司自然會被淘汰。」該報導預測，因此而倒閉的中小企業，之後可能還會持續增加。

日本 中小企業 破產 加班 營造業 離職

