義大利警官擊斃毒販爆索賄內幕 梅洛尼震怒斥叛國

義大利近日發生一起警官槍殺毒販案，檢方追查卻發現，該名警官疑似索賄並捲入販毒組織。義大利總理梅洛尼今天以書面聲明表達震怒，強調若查證屬實，這是極嚴重「叛國」罪行。

事件發生在米蘭近郊惡名昭彰的毒品交易區「羅戈雷多」（Rogoredo），一名綽號札克（Zack）的毒販1月26日被義國警官青杜里諾（Carmelo Cinturrino）射殺。檢方近日調查發現「電影般情節」，該警官疑似為製造正當防衛理由，在殺人後重新布置現場，拿一把槍塞給已死毒販，另有證人指稱，青杜里諾涉嫌長期向販毒組織索取保護費。

梅洛尼（Giorgia Meloni）今天聲明指出，此案最新進展讓她十分震驚，調查人員懷疑開槍的警官涉入毒品交易，「若進一步調查證實，我們將面對一起極其嚴重罪行，是對國家及執法人員尊嚴和榮譽的背叛」。

梅洛尼強調，「那些背叛警察制服者的行為，會玷污無數日復一日犧牲奉獻、恪守職責的警察，我對此深感憤怒。」所有為國家服務的人，都該獲得眾人感激，她感謝米蘭檢察官與協助調查此案的員警，盼能盡快找出真相。

梅洛尼表示，身著制服、代表機構的人員，有責任以最嚴謹態度履行職責，「必須毫不留情懲處那些犯錯的人，尤其因為他們身穿制服。正義終將伸張，此處不存在所謂刑事豁免權」。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，射殺毒販札克的41歲警官青杜里諾疑似過著「雙面人生」，一面擔任緝毒警官，另一面卻向毒販札克勒索每天200歐元（約新台幣7500元）和5劑毒品的保護費，受害者還包括該區其他毒販。

報導指出，這名摩洛哥籍毒販札克在手無寸鐵情況下被擊斃，事後青杜里諾指揮另外4名同事「偽造現場」。但檢方根據現場證據與在場者證詞，戳破了青杜里諾的謊言。

青杜里諾23日上午被逮捕，他先前已因另一件「履行職責時過失殺人」接受調查，如今罪名變得更嚴重。檢方逮捕他的理由是有潛逃之虞，因為他名下被發現登記多個住處，他也被檢方認為有竄改證據、再度犯案的高風險。

