冬季風暴襲美國東北 5000多架航班取銷紐約市停課

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
強烈冬季風暴襲擊美國東北部，迫使各工作場所及大眾運輸系統進入緊急應變狀態，部分地區今天停課。（美聯社）
強烈冬季風暴襲擊美國東北部，迫使各工作場所及大眾運輸系統進入緊急應變狀態，部分地區今天停課。區域各地官員警告，會有大雪、強風及危險的外出環境。

路透社報導，這場風暴已打亂美國東岸自華盛頓到新英格蘭一路交通，航空公司取消數千架航班，官員也呼籲民眾避免上路。美國郵政管理局（USPS）表示，郵件與包裹的處理、運送和投遞可能比平常慢。

包括紐約市、紐澤西州、康乃狄克州和麻薩諸塞州都宣布進入緊急狀態。其中紐約市長曼達尼（ZohranMamdani）下令，從昨夜至今天中午非必要車輛不得上路，因降雪情況加劇，道路需要淨空好讓鏟雪及救難人員作業。

這是紐約市自2017年以來首次遭遇暴風雪警告。這個全美最大學區也命令所有公立學校放雪假，校園關閉且不進行遠距教學，一切課後活動取消。

紐約市政府辦公場所今天暫停現場服務，負責非必要事務的市府員工可採遠距上班。曼達尼說：「我呼籲每一位紐約市民請待在家中。」

紐約州長侯可（Kathy Hochul）表示，她已動員100名國民兵前往長島、紐約市及下哈德遜河谷（LowerHudson Valley）支援。這些地區預料將在大雪和海岸強風襲擊下首當其衝。

根據美國國土安全部的說法，美國東北部一些地區的降雪量最多可能將達2英尺（約61公分），陣風最高可達時速70英里（約112公里），增加樹木倒塌及停電風險。

空中交通屬於最先受影響部分。根據航班追蹤網站FlightAware的資料，今天有5000多架航班已遭取消。

航空市場分析公司睿思譽（Cirium）表示，僅今天排定從美國出發的航班就有2萬5000多架，明天航班取消數量也正在增加，尤其是在美國東北部幾座主要機場。

