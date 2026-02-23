他賣酪梨當警察到成5億懸賞金通緝犯！墨西哥頭號毒梟遭擊斃引爆動亂

墨西哥軍方23日突襲販毒集團，擊斃毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes），引發其支持者集體報復，至少6個州出現暴力分子封鎖公路、放火燒車燒商店等事件，美國駐墨使館緊急呼籲當地美國公民就地避難。究竟歐塞奎拉是何方神聖？

歐塞奎拉在江湖暱稱「金髮男」（El Mencho），他主導的「哈里斯科新世代集團」（Jalisco New Generation Cartel）在10年內坐大成跨國販毒網絡，美國國務院一度對他祭出懸賞金1500萬美元（約台幣4.75億元），如今，令人聞風喪膽的毒梟傳奇一夕栽在美方情資和墨國軍方的突襲中。

綜合紐約時報與華爾街日報報導，歐塞奎拉出身貧困，早年曾賣酪梨維生，也當過警察。1994年在美國加州賣海洛因被定罪，服刑近3年後遭遣返。返國後與一名和「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）有關的幫派首腦之女結婚，勢力隨之坐大。2011年前後，他在哈利斯科州自立門戶，並崛起為哈里斯科新世代集團首腦，是墨國最暴力、最具影響力的罪犯之一。

哈里斯科新世代在歐塞奎拉主導下，10年內從地方勢力迅速擴大為跨國犯罪集團，除製造並走私古柯鹼、安非他命，近年也將芬太尼等合成毒品大量輸往美國。該集團也因勒索地方商家牟利，還有公然襲擊當局安全部隊而惡名昭彰。2020年，哈里斯科新世代20多名槍手在墨西哥市改革大道，朝時任墨西哥市安全首長哈福奇（Omar García Harfuch）的裝甲車掃射逾400發子彈。

其勢力與昔日盟友、現今宿敵西納羅亞集團分庭抗禮。西納羅亞集團首腦「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）已被捕並關押於美國。

歐塞奎拉自2017年起，多次在美國因聯邦毒品罪名遭起訴，美國國務院更曾開出高達1500萬美元懸賞金的通緝令。作為華府最想緝拿的頭號目標之一，他多年來屢屢逃過追捕，也因此被外媒形容是全球最難捉摸的販毒集團首腦之一。儘管手段兇殘，他在部分地方仍被塑造成庇護者的形象。毒品民謠（narco-ballads）稱他為「金髮男先生」（El Señor Mencho），在哈里斯科州也有人把他視為照拂貧民的族長。外媒稱，哈里斯科新世代集團會舉辦城鎮慶典，並向窮人發放食物、藥品與玩具，以此鞏固支持。

這次墨國安全部隊在小鎮塔帕爾帕（Tapalpa）發動突襲，鎖定逮捕歐塞奎拉，行動中至少擊斃7名集團成員。歐塞奎拉與另外2名集團幹部在行動中重傷，送往墨西哥市就醫途中不治。墨西哥政府並稱美方提供情資協助；美國官員則強調這是墨西哥主導行動，美軍未參與。

歐塞奎拉身亡也引爆其支持者集體報復。墨國媒體報導，全國至少6個州接連出現焚燒車輛、持槍歹徒封鎖高速公路的情況，北部與西部尤為嚴重。部分暴力事件發生在哈里斯科州首府瓜達拉哈拉（Guadalajara），這是今年世界盃足球賽主辦城市之一。加拿大航空已宣布暫停在哈里斯科巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）的營運，聯合航空與美國航空也取消飛往巴亞爾塔港及瓜達拉哈拉的航班。

這次行動可望減輕美國總統川普緝毒壓力，同時改善美墨關係。

然而，布魯金斯學會專家費爾巴布-布朗（Vanda Felbab-Brown）警告，歐塞奎拉之死的效應不亞於2016年古茲曼落網或桑巴達（Ismael Zambada García）2024年被捕，恐讓集團走向衰退，甚至引發勢力重洗牌。

亞利桑那大學教授、前駐墨武官伯戈因（Burgoyne）也說，墨國政府若無法填補權力真空，組織內鬥與暴力只會升高；在錫那羅亞內戰未止之際，哈里斯科恐再爆更血腥的接班戰。