哈瑪斯遴選新領導人最後階段 兩大要角爭領導權

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）高層官員今天告訴法新社說，哈瑪斯遴選新領導人已進入最後階段，目前有兩位重要人選正在競爭。

這名官員透露，哈瑪斯最近已完成組建新協商委員會（Shura Council），這是一個80多人的諮詢機構，成員多是宗教學者；此外，哈瑪斯也在建立18人的新政治局。

自2023年10月7日哈瑪斯發動對以色列攻擊後，加薩戰爭爆發，至今以色列軍方已擊斃多名哈瑪斯領導人，包括兩名前任領袖。

這名不願透露姓名的官員表示：「哈瑪斯已在3個地區完成內部選舉，並且政治局領導人的遴選，已進入最後階段。」

他指出，角逐政治局領導人，目前是馬夏艾（ Khaled Meshaal）與哈雅（Khalil al-Hayya）兩人競爭局面。

現年65歲的哈雅，是加薩本地人，為哈瑪斯停火談判的主要代表。根據美國非政府組織「反極端主義計畫」（CEP）資料，他自2006年起便擔任高層職位。

馬夏艾於1956年生於約旦河西岸，自2004年至2017年帶領政治局，但他未曾居住加薩；他在科威特加入哈瑪斯，後來於約旦、敘利亞及卡達等地生活。

CEP指出，馬夏艾主導哈瑪斯成為一個結合政治與軍事的新型組織；目前擔任哈瑪斯海外辦公室主任。