日本關東地區迎首波南風！部分區域暖如5月 東京市區最高溫21度

日本氣象廳今天上午宣布，關東地區颳起了春天從南方吹來的第一陣強風（春一番）。以關東為主的地方，局部區域氣溫猶如5月，但北海道則天氣惡劣，民眾須注意強風與大浪。

日本放送協會（NHK）報導，日本各地今天上午觀測到的最大瞬間風速分別為千葉市每秒20.8公尺、橫濱市每秒16.4公尺、東京都市區每秒13.5公尺。

氣溫部分，關東甲信地區、東海地區、九州南部等地的氣溫今天上升，截至上午11時，觀測靜岡市最高溫攝氏21.7度、東京都市區最高溫攝氏21.5度等。

根據預測，靜岡市今天的氣溫最高可能達攝氏24度、東京都市區與甲府市等地攝氏23度，橫濱市、埼玉市、鹿兒島市等地可能會升溫到攝氏22度。這也代表東京市區預料會出現暖如5月的氣溫。

不過，有部分地區接獲強風注意報與乾燥注意報，因此報導也指出民眾必須留意用火。

另一方面，日本海沿岸為主的地區則面臨北風與西風，今天的氣溫可能會比昨天低10度左右，新潟市與島根縣松江市今天最高氣溫可能分別為11度與13度。

此外，受低氣壓延伸前線影響，北海道與東北地區為主的區域天氣惡劣，北海道羽幌町燒尻地區截至上午11時的3小時最大瞬間風速為每秒31公尺。

北海道靠日本海的沿岸強勁風勢預料延續到今天傍晚，海上將持續出現大浪，氣象廳呼籲民眾警戒強風與高浪。