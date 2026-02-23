毒梟歐塞奎拉遭擊斃 墨西哥總統呼籲民眾冷靜

墨西哥政府今天證實，綽號「金髮男」（El Mencho）的毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera），已在一場軍事行動中喪生。

綜合法新社與路透社報導，歐塞奎拉遭擊斃後，武裝分子在哈里斯科州（Jalisco）、米卻肯州（Michoacan）、瓜納華托州（Guanajuato）、普艾布拉州（Puebla），以及西納羅亞州（Sinaloa）等地封鎖高速公路，縱火焚燒商家。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）呼籲民眾保持冷靜、留意官方資訊。

薛恩鮑姆在社群平台X寫道：「與各州政府之間已有完全協調；我們應保持資訊暢通，並保持冷靜。」

政府消息人士表示，美國揚言介入後，墨國政府已加強打擊地方販毒集團的力道。

曾任警察的歐塞奎拉是勢力龐大的哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集團神秘領袖，此集團名稱來自其根據地哈里斯科州，墨西哥第2大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）即在境內。

墨西哥安全部長表示，目前尚無法立即評論此事。

哈里斯科新世代是在相對很短時間內，迅速轉型為橫跨多洲的犯罪企業，實力足以與昔日盟友、「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）抗衡；後者領袖「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）已被捕，目前正在美國服刑。

美國對墨西哥政府施壓，要求加強掃蕩毒品，甚至威脅將直接介入墨西哥。

消息人士說：「這次逮捕行動係由戰爭部主導，最終將他擊斃。」

白宮尚未立即回應置評請求。

社群影片顯示，哈里斯科州許多道路都有車輛遭焚毀，濃煙直竄天際。墨西哥媒體報導，全國有超過6個州，尤其是北部與西北，多條公路遭槍手封鎖，車輛被焚。

哈里斯科州的州長納瓦洛（Pablo Lemus Navarro）貼文呼籲居民待在家中，直到局勢獲得控制。

米卻肯州的州長貝多亞（Alfredo Ramirez Bedolla）在X寫道，他接獲通報指出，因哈里斯科州這次行動，多條州際公路遭到封鎖。