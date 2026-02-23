快訊

剴剴案開庭 郁方到場旁聽：保母下18層地獄、社工要下19層

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

英媒：安德魯隨扈曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

英國媒體今天報導，負責保護英王查爾斯三世胞弟安德魯的維安人員2010年曾受命為已故性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）在美國紐約寓所舉辦的晚宴提供安保。

路透社報導，英國「星期日泰晤士報」（SundayTimes）最先披露相關消息，並引用艾普斯坦文件中的電子郵件指出，2010年12月，安德魯（AndrewMountbatten-Windsor）與兩名曾在倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）任職的維安人員一同造訪艾普斯坦的紐約寓所。

根據晚宴前夕發送一封標題為「派對安全」的電子郵件，工作人員通知艾普斯坦，這兩名維安人員到場時，會在門口接到具體指示。

這些消息曝光之際，警方20日表示，已聯繫曾奉命保護安德魯的維安人員，並敦促任何對艾普斯坦涉性犯罪指控握有線索的人士出面作證。

警方表示，目前尚未確認有任何維安人員曾做出不當行為。針對星期日泰晤士報的報導，倫敦都會區警察局拒絕「進一步置評」。

安德魯19日涉嫌公職人員行為失當被捕，拘留超過10小時後於當晚獲釋。

這起逮捕與他擔任英國貿易特使期間，涉嫌將機密政府文件分享給艾普斯坦，違反公務保密義務。警方今天持續搜索安德魯位於溫莎的前宅邸，作為調查的一環。

安德魯一直否認涉及艾普斯坦案任何不法行為，並對兩人的友誼表達遺憾。

性販運受害者朱弗里（Virginia Giuffre）2021年控告安德魯，讓她在未成年時被迫發生性行為，但雙方於2022年達成和解。已故的朱弗里是艾普斯坦案件中最知名的證人之一。

艾普斯坦 維安 英國

延伸閱讀

「淫魔」艾普斯坦電郵 竟出現中國高層的關鍵名字

安德魯涉向艾普斯坦洩密遭拘 川普稱「對王室傷害很大」再為自己澄清

涉嫌公職失當被捕 英王胞弟安德魯離開警局表情驚恐

「維多利亞秘密」創辦人：艾普斯坦是世界級騙徒

相關新聞

從警察到墨西哥頭號毒梟…歐塞奎拉遭軍襲身亡 傳奇人生落幕

墨西哥毒梟歐塞奎拉今天在軍方突襲行動中身亡，綽號「金髮男」（El Mencho）的他，以在與政府軍及敵對幫派交火時留下遍...

日本關東地區迎首波南風！部分區域暖如5月 東京市區最高溫21度

日本氣象廳今天上午宣布，關東地區颳起了春天從南方吹來的第一陣強風（春一番）。以關東為主的地方，局部區域氣溫猶如5月，但北...

日皇德仁今迎66歲生日！心繫地震災民 對年輕世代「有信心」

日皇德仁今天迎接66歲生日。他在生日前夕的記者會提到今年是日本311大地震15週年與熊本地震10週年時表示將與皇后雅子共...

真實人生／紐約名媛出書揭離婚 與陌生人共枕20年？

紐約名媛律師貝兒伯登（Belle Burden）四年多前因丈夫外遇，「被」迅速離婚。曾經人人稱羨的家庭生活一夕破碎，丈夫決絕放棄子女撫養權及探視權，婆家也斷聯，深受重創的她上月出版回憶錄《陌生人：一段婚姻回憶錄》，揭露中年前夫厭棄家庭的真切經歷。出身豪門的貝兒伯登聲稱出書並非為了譴責或復仇，那麼她說出這個令她難以啟齒的故事是什麼用意，又映照出現代婚姻的什麼現實？

招手台灣客！鹿兒島送免費新幹線車票救觀光 日人批：外國人明明有錢

綜合日媒報導，鹿兒島縣近日公布2026年度預算案，擬斥資約2億7800萬日圓（約新台幣5700萬元）推出「外籍觀光客全額補助九州新幹線單程車票」的超級優惠。但這項旨在振興當地觀光的政策曝光後，立刻引發日本民眾強烈反彈，痛批根本是「拿日本人的血汗錢優待外國人」。

酷兒性、地方色與國族慾望：台北雙年展中的日治台灣美術

第十四屆台北雙年展，由德國柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長山姆．巴塔維爾（Sam Bardaouil）和提爾．法爾拉特（Till Fellrath）共同策劃，藝術家名單發表時，幾位近年在台灣藝文界討論十分熱烈的日治台灣藝術家，如陳進、陳植棋、陳澄波等等名列其中，亦有戰後來台的席德進與李仲生作為其重要的對照標的。這些已經在藝術史中有明確定位的畫家，其創作脈動也與台灣歷史緊緊相扣，自然令人十分好奇這兩位西方策展人的詮釋方法，而其介入對近期「重建臺灣藝術史」時代現象的意義為何？本文也將簡單分析與說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。