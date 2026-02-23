英媒：安德魯隨扈曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安
英國媒體今天報導，負責保護英王查爾斯三世胞弟安德魯的維安人員2010年曾受命為已故性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）在美國紐約寓所舉辦的晚宴提供安保。
路透社報導，英國「星期日泰晤士報」（SundayTimes）最先披露相關消息，並引用艾普斯坦文件中的電子郵件指出，2010年12月，安德魯（AndrewMountbatten-Windsor）與兩名曾在倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）任職的維安人員一同造訪艾普斯坦的紐約寓所。
根據晚宴前夕發送一封標題為「派對安全」的電子郵件，工作人員通知艾普斯坦，這兩名維安人員到場時，會在門口接到具體指示。
這些消息曝光之際，警方20日表示，已聯繫曾奉命保護安德魯的維安人員，並敦促任何對艾普斯坦涉性犯罪指控握有線索的人士出面作證。
警方表示，目前尚未確認有任何維安人員曾做出不當行為。針對星期日泰晤士報的報導，倫敦都會區警察局拒絕「進一步置評」。
安德魯19日涉嫌公職人員行為失當被捕，拘留超過10小時後於當晚獲釋。
這起逮捕與他擔任英國貿易特使期間，涉嫌將機密政府文件分享給艾普斯坦，違反公務保密義務。警方今天持續搜索安德魯位於溫莎的前宅邸，作為調查的一環。
安德魯一直否認涉及艾普斯坦案任何不法行為，並對兩人的友誼表達遺憾。
性販運受害者朱弗里（Virginia Giuffre）2021年控告安德魯，讓她在未成年時被迫發生性行為，但雙方於2022年達成和解。已故的朱弗里是艾普斯坦案件中最知名的證人之一。
