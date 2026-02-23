日皇德仁今迎66歲生日！心繫地震災民 對年輕世代「有信心」

日皇德仁今天迎接66歲生日。他在生日前夕的記者會提到今年是日本311大地震15週年與熊本地震10週年時表示將與皇后雅子共同關切災區。除此之外，他也期許家中晚輩繼續成長。

「日本經濟新聞」報導，德仁表示，他想起那些失去親人或生活環境遭遇巨變的人，「感覺災難帶來的傷尚未癒合」，並對於傳承經驗與教訓的年輕世代「具有信心」。

德仁也表示，「在自然災害日趨激烈與頻繁的時代，我時常祈願不要發生災害，未來希望與國民同甘共苦，傾聽災民聲音的同時，陪伴國民。」

德仁與雅子今春預計訪問先前受災的岩手縣、宮城縣、福島縣3個地區。

關於德仁夫婦的獨生女愛子內親王去年11月首度到國外正式訪問，德仁表示，「希望（女兒）能累積許多經驗進一步成長，以及能慎重履行皇室成員的責任」。 日本天皇德仁（左）在東京皇宮陽台上發表講話，皇后雅子陪同在側。當天是德仁天皇66歲生日，皇后雅子及其他皇室成員出席了慶祝活動。 歐新社

談及與雅子與愛子一家三口的生活，德仁透露，「3人共度的時光，使我們的生活和樂而愉快。」

另外，德仁的姪子、日本皇位第二順位繼承人悠仁親王，去年9月在成年禮過後，已經以成年皇族的身分活動。德仁勉勵悠仁，「好好把握只有目前這段時間能做的事，並一邊累積經驗，希望（他）無論作為個人還是皇室成員都能成長。」

日皇德仁今天迎接66歲生日。 歐新社

對於日本皇室成員近年人數減少，確保足夠的成員處理公務成為課題，德仁就此指出，「重要的是能準確感受時代的脈動，並思考當下適合的公務方式。」

時事通信社報導，配合德仁生日，為在東京都的皇居（皇宮）今天也開放一般民眾朝賀。

德仁上午也與雅子、愛子，以及胞弟秋篠宮文仁親王一家人站在長和殿的陽台上接受民眾歡呼。文仁的獨生子悠仁也首度在日皇生日朝賀活動公開露面。

今年初，日本皇室開放民眾賀年之際，一名朝賀男子在前方的隊伍突然裸身，被依公然猥褻罪嫌現行犯逮捕。