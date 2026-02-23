日皇德仁今迎66歲生日！心繫地震災民 對年輕世代「有信心」

快訊

中央社／ 東京23日綜合外電報導
在日本東京皇宮，日本天皇德仁（左）和皇后雅子在陽台上向民眾揮手致意，慶祝天皇66歲生日。 路透　
日皇德仁今天迎接66歲生日。他在生日前夕的記者會提到今年是日本311大地震15週年與熊本地震10週年時表示將與皇后雅子共同關切災區。除此之外，他也期許家中晚輩繼續成長。

「日本經濟新聞」報導，德仁表示，他想起那些失去親人或生活環境遭遇巨變的人，「感覺災難帶來的傷尚未癒合」，並對於傳承經驗與教訓的年輕世代「具有信心」。

德仁也表示，「在自然災害日趨激烈與頻繁的時代，我時常祈願不要發生災害，未來希望與國民同甘共苦，傾聽災民聲音的同時，陪伴國民。」

德仁與雅子今春預計訪問先前受災的岩手縣、宮城縣、福島縣3個地區。

關於德仁夫婦的獨生女愛子內親王去年11月首度到國外正式訪問，德仁表示，「希望（女兒）能累積許多經驗進一步成長，以及能慎重履行皇室成員的責任」。

日本天皇德仁（左）在東京皇宮陽台上發表講話，皇后雅子陪同在側。當天是德仁天皇66歲生日，皇后雅子及其他皇室成員出席了慶祝活動。 歐新社
談及與雅子與愛子一家三口的生活，德仁透露，「3人共度的時光，使我們的生活和樂而愉快。」

另外，德仁的姪子、日本皇位第二順位繼承人悠仁親王，去年9月在成年禮過後，已經以成年皇族的身分活動。德仁勉勵悠仁，「好好把握只有目前這段時間能做的事，並一邊累積經驗，希望（他）無論作為個人還是皇室成員都能成長。」

日皇德仁今天迎接66歲生日。 歐新社
對於日本皇室成員近年人數減少，確保足夠的成員處理公務成為課題，德仁就此指出，「重要的是能準確感受時代的脈動，並思考當下適合的公務方式。」

時事通信社報導，配合德仁生日，為在東京都的皇居（皇宮）今天也開放一般民眾朝賀。

德仁上午也與雅子、愛子，以及胞弟秋篠宮文仁親王一家人站在長和殿的陽台上接受民眾歡呼。文仁的獨生子悠仁也首度在日皇生日朝賀活動公開露面。

今年初，日本皇室開放民眾賀年之際，一名朝賀男子在前方的隊伍突然裸身，被依公然猥褻罪嫌現行犯逮捕。

掌管日本皇室事務的宮內廳，為了防止事件重演，這次活動在欄杆上加裝網子，避免朝賀者穿越。

日本天皇德仁和皇后雅子的女兒愛子公主在東京皇宮陽台上向祝福者微笑致意。 歐新社
