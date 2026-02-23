擊斃毒梟引發動亂 美加呼籲在墨公民就地避難

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國國務院今天發聲明表示，因墨西哥軍方擊斃一名重量級毒梟後引發暴力衝突、道路封鎖及航班取消，呼籲墨西哥部分地區的美國公民就地避難。

法新社報導，美國國務院領事事務局在社群平台X上發聲明指出：「由於墨西哥多地持續進行大規模安全行動，並伴隨道路封鎖及犯罪活動，美國公民應就地避難，直至另行通知。」

聲明指出：「道路封鎖已影響航空公司運作，瓜達拉哈拉（Guadalajara）與瓦拉塔港（Puerto Vallarta）的部分國內與國際航班已被取消。」

墨西哥軍方在聲明中表示，哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集團首腦、人稱「金髮男」（El Mencho）的歐塞奎拉（NemesioOseguera）在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）與軍方交火受傷，並在被送往墨西哥市（Mexico City）的飛行途中傷重不治。他生前曾被美國以1500萬美元（新台幣4.7億元）重金懸賞。

加拿大表示，正密切監測情勢，並建議在墨西哥的加拿大公民「保持低調，並遵循當地政府的指示」。

由於出現「與安全部隊交火以及爆炸事件」，加拿大呼籲位於米卻肯州（Michoacan）、格瑞羅州（Guerrero）及哈里斯科州（Jalisco）的公民就地避難。

受動亂影響，美加兩國多間航空公司今天取消飛往墨西哥部分地區的航班。

美國航空業者聯合航空（United）、美國航空（American）、西南航空（Southwest）及阿拉斯加航空（Alaska），以及加拿大航空公司加拿大航空（AirCanada）與西捷／陽翼航空（WestJet/Sunwing）宣布取消飛往瓦拉塔港、瓜達拉哈拉及曼札尼約（Manzanillo）的航班。

幾家航空公司表示，部分飛往墨西哥的班機在途中被迫折返，其中西南航空原定飛往瓦拉塔港的4架航班也掉頭返航。

西南航空表示，一旦局勢恢復正常，將派遣飛機前往墨西哥，接回滯留的乘客與員工。

路透社報導，加拿大航空今天表示，已暫時停止在墨西哥瓦拉塔港的航班運作；聯合航空也宣布取消飛往該地的航班。

墨西哥 美國公民 國際航班

從警察到墨西哥頭號毒梟…歐塞奎拉遭軍襲身亡 傳奇人生落幕

墨西哥毒梟歐塞奎拉今天在軍方突襲行動中身亡，綽號「金髮男」（El Mencho）的他，以在與政府軍及敵對幫派交火時留下遍...

真實人生／紐約名媛出書揭離婚 與陌生人共枕20年？

紐約名媛律師貝兒伯登（Belle Burden）四年多前因丈夫外遇，「被」迅速離婚。曾經人人稱羨的家庭生活一夕破碎，丈夫決絕放棄子女撫養權及探視權，婆家也斷聯，深受重創的她上月出版回憶錄《陌生人：一段婚姻回憶錄》，揭露中年前夫厭棄家庭的真切經歷。出身豪門的貝兒伯登聲稱出書並非為了譴責或復仇，那麼她說出這個令她難以啟齒的故事是什麼用意，又映照出現代婚姻的什麼現實？

招手台灣客！鹿兒島送免費新幹線車票救觀光 日人批：外國人明明有錢

綜合日媒報導，鹿兒島縣近日公布2026年度預算案，擬斥資約2億7800萬日圓（約新台幣5700萬元）推出「外籍觀光客全額補助九州新幹線單程車票」的超級優惠。但這項旨在振興當地觀光的政策曝光後，立刻引發日本民眾強烈反彈，痛批根本是「拿日本人的血汗錢優待外國人」。

酷兒性、地方色與國族慾望：台北雙年展中的日治台灣美術

第十四屆台北雙年展，由德國柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長山姆．巴塔維爾（Sam Bardaouil）和提爾．法爾拉特（Till Fellrath）共同策劃，藝術家名單發表時，幾位近年在台灣藝文界討論十分熱烈的日治台灣藝術家，如陳進、陳植棋、陳澄波等等名列其中，亦有戰後來台的席德進與李仲生作為其重要的對照標的。這些已經在藝術史中有明確定位的畫家，其創作脈動也與台灣歷史緊緊相扣，自然令人十分好奇這兩位西方策展人的詮釋方法，而其介入對近期「重建臺灣藝術史」時代現象的意義為何？本文也將簡單分析與說明。

打造宗教觀光路線！串聯布拉格朝聖地點與城市傳說 深入體驗文化

捷克是歐洲最世俗化的國家之一，多數民眾造訪教堂並非出於信仰，而是為了欣賞古蹟。布拉格豐富的宗教建築也吸引國際觀光客，近期...

威廉、凱特救王室形象 英王位繼承順位擬將安德魯移除

英國王室近日再度成為輿論焦點。王室成員安德魯王子因涉及向已故性犯罪富豪艾普斯坦洩露敏感資訊，遭到史無前例的逮捕，引發社會...

