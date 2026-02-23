擊斃毒梟引發動亂 美加呼籲在墨公民就地避難

美國國務院今天發聲明表示，因墨西哥軍方擊斃一名重量級毒梟後引發暴力衝突、道路封鎖及航班取消，呼籲墨西哥部分地區的美國公民就地避難。

法新社報導，美國國務院領事事務局在社群平台X上發聲明指出：「由於墨西哥多地持續進行大規模安全行動，並伴隨道路封鎖及犯罪活動，美國公民應就地避難，直至另行通知。」

聲明指出：「道路封鎖已影響航空公司運作，瓜達拉哈拉（Guadalajara）與瓦拉塔港（Puerto Vallarta）的部分國內與國際航班已被取消。」

墨西哥軍方在聲明中表示，哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集團首腦、人稱「金髮男」（El Mencho）的歐塞奎拉（NemesioOseguera）在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）與軍方交火受傷，並在被送往墨西哥市（Mexico City）的飛行途中傷重不治。他生前曾被美國以1500萬美元（新台幣4.7億元）重金懸賞。

加拿大表示，正密切監測情勢，並建議在墨西哥的加拿大公民「保持低調，並遵循當地政府的指示」。

由於出現「與安全部隊交火以及爆炸事件」，加拿大呼籲位於米卻肯州（Michoacan）、格瑞羅州（Guerrero）及哈里斯科州（Jalisco）的公民就地避難。

受動亂影響，美加兩國多間航空公司今天取消飛往墨西哥部分地區的航班。

美國航空業者聯合航空（United）、美國航空（American）、西南航空（Southwest）及阿拉斯加航空（Alaska），以及加拿大航空公司加拿大航空（AirCanada）與西捷／陽翼航空（WestJet/Sunwing）宣布取消飛往瓦拉塔港、瓜達拉哈拉及曼札尼約（Manzanillo）的航班。

幾家航空公司表示，部分飛往墨西哥的班機在途中被迫折返，其中西南航空原定飛往瓦拉塔港的4架航班也掉頭返航。

西南航空表示，一旦局勢恢復正常，將派遣飛機前往墨西哥，接回滯留的乘客與員工。

路透社報導，加拿大航空今天表示，已暫時停止在墨西哥瓦拉塔港的航班運作；聯合航空也宣布取消飛往該地的航班。