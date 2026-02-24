不小心當奧客了嗎？日旅館點名房客5大NG行為 床上飲食入列

外出旅遊入住飯店，基本的禮貌與公德心不可少。位於日本大阪難波的「Hotel B-Suites」近日在社群平台上發文，分享飯店員工最怕遇到的「5大NG行為」，引發眾多網友按讚熱議，不少人看完直呼：「竟然真的有人會這樣做！」

據日媒「LIMO」報導，該飯店列出的5大NG行為分別是：退房時電視沒關、在客房內染髮、弄壞房內物品卻隱瞞不報、在床上吃東西，以及順手牽羊帶走不能拿的備品，如吹風機等。

飯店員工解釋，旅客退房時應順手關閉電視、冷氣與房間內電燈。此外，在浴室染髮看似方便，但染髮劑一旦沾到衛浴設備，清潔起來將非常費時。若不小心弄壞物品，許多人會因為害怕挨罵而選擇不通報，但其實飯店不一定會要求旅客賠償，且住宿都有實名紀錄，主動告知才是負責的做法。

此外，在床上吃泡麵等湯湯水水的食物也是大忌，一旦不小心噴濺出來或打翻，不僅難以清洗，甚至可能要更換整張床墊。至於把吹風機、熱水壺等非消耗物品帶走，更是已經觸法的竊盜行為。若不確定哪些備品可以拿，務必先向櫃檯確認。

這篇貼文曝光後，引來大批網友震驚留言「這些行為都太扯了」、「我連可以拿的免費備品都會猶豫半天了，居然有人敢拿吹風機」、「真的什麼客人都有」，甚至有房務人員現身力挺：「負責客房清潔的人看完之後，真的超有共鳴！」