從警察到墨西哥頭號毒梟…歐塞奎拉遭軍襲身亡 傳奇人生落幕

中央社／ 墨西哥市22日綜合外電報導
在墨西哥哈利斯科州巴亞爾塔港，一場軍事行動爆發，政府消息人士稱，墨西哥毒梟歐塞奎拉在行動中被擊斃。 路透
墨西哥毒梟歐塞奎拉今天在軍方突襲行動中身亡，綽號「金髮男」（El Mencho）的他，以在與政府軍及敵對幫派交火時留下遍地屍骸的血腥行徑惡名昭彰。

60歲的歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）曾是警察，後來成為「哈里斯科新世代」（Jalisco New GenerationCartel）集團首腦。該組織是一個國際犯罪集團，被廣泛視為墨西哥最強大的犯罪組織之一。

在相對短的時間內，歐塞奎拉一手促成哈里斯科新世代的崛起，使其成為能與他昔日盟友「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）抗衡的犯罪帝國。儘管美國懸賞1500萬美元徵求線報，多年來他仍成功躲避追捕。

勢力龐大的販毒集團首腦、別名「金髮男」（El Mencho）的歐塞奎拉命喪軍事行動中。（路透） 路透
「哈里斯科新世代」被控向美國走私大量毒品，包括合成鴉片類藥物芬太尼。近年來，芬太尼已導致數十萬人因吸食過量死亡。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）專攻安全與反毒的高級研究員費爾巴布朗（Vanda Felbab-Brown）表示：「除了西納羅亞集團的首腦之外，『金髮男』多年來一直是最重要的目標之一。令人震驚的是，就像西納羅亞集團的首腦一樣，他竟然能在美國和墨西哥執法部門的全力追捕下藏匿這麼久。」

歐塞奎拉可說是繼「矮子」古茲曼（目前關押在美國監獄）之後，墨西哥最具影響力的犯罪頭目。

歐塞奎拉的勢力多角化，涉及偷油、強迫勞動和人口販賣等犯罪活動，但與赫赫有名的古茲曼（Joaquin"El Chapo" Guzman）不同，「金髮男」更傾向於保持低調神祕。

他因在社群媒體流出的錄音中粗言穢語威脅敵人與官員而聲名大噪，也以戲劇性方式逃避追捕聞名。

2015年5月，在墨西哥軍方逼近之際，事先接獲通報的手下以火箭推進榴彈擊落一架軍用直升機，為他爭取逃脫時間。

但他的暗殺目標往往沒那麼幸運，其幫派常以斬首等殘酷手段進行恐嚇。在2015年的6週內，該幫派在墨西哥西部殺害了24名警察，藉此警告當局。

2020年，墨西哥市時任警察局長賈西亞（OmarGarcia Harfuch）在暗殺未遂事件中倖存，該攻擊造成兩名隨扈喪生，當局將此歸咎於「哈里斯科新世代」。賈西亞如今是國家安全負責人，並協助監督針對歐塞奎拉的行動。

歐塞奎拉1966年出生在米卻肯（Michoacan）州山區一個貧窮村莊，該州位於墨西哥西部，地勢崎嶇且以無法無天而著稱。數十年來，當地的罌粟和大麻種植，一直與酪梨生產在爭奪耕地與利潤。

他少年時務農，之後赴美尋求機會。檢察官說，他在美國涉入海洛因交易，後來被捕並在美國服刑。

他被驅逐回墨西哥後加入警隊，隨後投身西納羅亞集團的附庸組織「千禧集團」（Milenio Cartel）。試圖接管「千禧集團」失敗後，他自立門戶，向西納羅亞集團宣戰，並與當地洗錢幫派結盟，創立了「哈里斯科新世代」。

該集團以其大本營、第二大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）所在的哈里斯科州命名。

「哈里斯科新世代」融合了西納羅亞集團式的販毒與社區經營模式，以及齊塔斯（Los Zetas）的極端暴力手段。後者以準軍事戰術聞名，並涉足勒索與綁架等犯罪活動。

多年來，歐塞奎拉賄賂警方，在哈里斯科州可說是橫行無阻，幾乎完全不受法律制裁。

哥倫比亞大學有組織犯罪專家布斯卡利亞（EdgardoBuscaglia）表示：「『金髮男』的哈里斯科新世代是最大的政治與競選金主之一，這為其贏得了巨大的社會基礎。」

布斯卡利亞指出，在2020年新冠疫情期間，曾有畫面顯示民眾排隊領取印有哈里斯科新世代標誌的食品包，由幫派武裝人員發放，以緩解封鎖帶來的經濟衝擊。

布斯卡利亞說：「與墨西哥政府相比，他是較不壞的選項。」

