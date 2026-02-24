考季必拜！日本御首神社「專管脖子以上」 求運、治病靠帽子顯神蹟

日本各地有許多神社，但在岐阜縣大垣市，有一座對「頸部以上」的願望特別靈驗的「御首神社」。這裡不僅供奉著日本三大怨靈之一的平將門公，信眾更會拿「帽子」來還願，每逢考季或為求平息頭部相關疾病，都吸引大批參拜者前來。

據東海電視台報導，距離東海環狀道大垣西交流道約5分鐘車程的御首神社，裡面祭拜的神明正是歷史上著名的平將門。神社人員表示：「『御首』這個直接的名字，正是源自於將門公首級的傳說。」

相傳約一千年前，發動叛變失敗的平將門遭斬首後，頭顱被掛在京都示眾。傳說中，他的首級為了回到關東故鄉而飛上天空，飛到大垣市附近時，當地神社的神明用箭射下這個頭顱。當地為了鎮壓平將門的怨氣，便在此建廟祭祀。正因這段淵源，御首神社以保佑「脖子以上」的願望聞名全國。無論是祈求金榜題名、還是眼睛與頭腦等頭部疾病儘速痊癒，據說都十分靈驗。

神社內還有一座特殊的「繪馬堂」，裡頭掛滿了各式各樣的帽子。神社人員解釋，信眾會將願望寄託在帽子上，像寫繪馬一樣祈願供奉。現場一名帶著帽子前來參拜的信眾笑著說：「這是我孫子的帽子，他都已經高二了。我把這些帽子收集起來，特地帶來祈福。」

除了帽子之外，隨著四月日本新學期即將到來，神社內販售、售價1000日圓的「小學生書包造型御守」（約台幣204元），能同時祈求學業進步與交通安全，也是造型可愛又特別的熱門護身符。