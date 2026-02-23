招手台灣客！鹿兒島送免費新幹線車票救觀光 日人批：外國人明明有錢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鹿兒島縣府為活絡當地觀光，擬在六月對觀光客推出單程新幹線補助。圖為鹿兒島市區。 圖／ingimage
綜合日媒「The News」與「日本新聞」報導，鹿兒島縣近日公布2026年度預算案，擬斥資約2億7800萬日圓（約新台幣5700萬元）推出「外籍觀光客全額補助九州新幹線單程車票」的超級優惠。但這項旨在振興當地觀光的政策曝光後，立刻引發日本民眾強烈反彈，痛批根本是「拿日本人的血汗錢優待外國人」。

鹿兒島縣知事鹽田康一在2月20日的縣議會上說明，由於疫情之後，鹿兒島機場的國際航班復甦緩慢、停飛頻傳，縣府希望藉由這項計畫吸引從福岡入境的外國旅客到鹿兒島觀光。

該計畫目前鎖定台灣、韓國、中國大陸、香港的訪日遊客，只要符合「在鹿兒島縣內住宿一晚以上」的條件，就能獲得從博多站至鹿兒島中央站的九州新幹線「單程車票全額補助」。鹽田康一強調，經由福岡機場轉赴鹿兒島也是一個重要的選項，此舉預估能吸引2萬名外國觀光客，並為當地帶來約17億日圓（約新台幣3.6億元）的觀光消費收益。

不過，在日圓持續疲軟、國內物價高漲之下，這項政策讓日本網友徹底炸鍋。社群平台上湧現大量批評聲浪，網友氣憤留言：「外國人明明比較有錢，新幹線車資讓他們自己付好嗎？」、「拿日本人的稅金獨厚外國人，完全是歧視本國人」、「這真是讓人懷疑自己耳朵的新聞」。也有人質疑政策成效，直言：「會被『單程免費』貪小便宜吸引來的遊客，也不會在當地砸錢消費吧。」

