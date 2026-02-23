波蘭收緊非北約供應商網路安全規則 鞏固數位主權

波蘭政府近期推動「國家網路安全系統法」（Act on the NationalCybersecurity System）修正草案，擬授權相關部門評估電信供應商風險，針對非北大西洋公約組織（NATO）成員國供應商加強限制。

根據烏奇爾資訊網（Ukiel.info）報導，此舉被外界解讀為波蘭政府在考量國家安全與地緣政治緊張局勢下，將進一步排除華為（Huawei）等中國電信設備業者參與關鍵5G網路基礎設施建設，藉此鞏固數位主權並防禦潛在的網路攻擊與威脅。

根據草案內容，政府將根據供應商是否受控於非歐盟（EU）或非北約成員國、該國的人權紀錄及數據保護法律完備程度等標準，將供應商評定為不同等級的威脅程度。

若供應商被列為高度威脅，電信營運商將被禁止採購該業者的新設備，必須在規定時間內（視設備類別為5至 7年）撤換所有已安裝的現有器材。

波蘭數位化部長高卓斯基（Krzysztof Gawkowski）強調，這項立法改革對於保障波蘭數位主權至關重要，特別是波蘭正處於混合戰爭（hybrid war）前線，必須防範來自境外勢力的數位破壞。

波蘭虛擬新工業新聞網（Wirtualny Nowy Przemysł）報導指出，事實上，波蘭政府內部針對是否排除中國供應商已討論多年。電信營運商曾多次表達憂慮，認為排除價格具競爭力的中國設備將導致5G部署成本大幅攀升。

然而，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭面臨來自俄羅斯與白俄羅斯的網路攻擊與假訊息滲透加劇，華沙當局顯然已決定將國家安全置於經濟成本之上，強化與北約盟邦的資安結盟。

此項修正案目前尚待國會審議，一旦通過，波蘭將成為歐洲繼英國與瑞典之後，對非盟友電信技術採取最嚴格法律審查的國家之一。