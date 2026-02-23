快訊

搖滾天團「月之海」鼓手癌逝 上月生日才許願「恢復健康」

東京晴空塔電梯急墜驚魂！20人受困近6小時獲救 一度評估「強行撬門」

今天開紅盤最好賺？達人曝歷史數據解密：多抱15天勝率飆80%、獲利翻倍

波蘭收緊非北約供應商網路安全規則 鞏固數位主權

中央社／ 華沙22日專電

波蘭政府近期推動「國家網路安全系統法」（Act on the NationalCybersecurity System）修正草案，擬授權相關部門評估電信供應商風險，針對非北大西洋公約組織（NATO）成員國供應商加強限制。

根據烏奇爾資訊網（Ukiel.info）報導，此舉被外界解讀為波蘭政府在考量國家安全與地緣政治緊張局勢下，將進一步排除華為（Huawei）等中國電信設備業者參與關鍵5G網路基礎設施建設，藉此鞏固數位主權並防禦潛在的網路攻擊與威脅。

根據草案內容，政府將根據供應商是否受控於非歐盟（EU）或非北約成員國、該國的人權紀錄及數據保護法律完備程度等標準，將供應商評定為不同等級的威脅程度。

若供應商被列為高度威脅，電信營運商將被禁止採購該業者的新設備，必須在規定時間內（視設備類別為5至 7年）撤換所有已安裝的現有器材。

波蘭數位化部長高卓斯基（Krzysztof Gawkowski）強調，這項立法改革對於保障波蘭數位主權至關重要，特別是波蘭正處於混合戰爭（hybrid war）前線，必須防範來自境外勢力的數位破壞。

波蘭虛擬新工業新聞網（Wirtualny Nowy Przemysł）報導指出，事實上，波蘭政府內部針對是否排除中國供應商已討論多年。電信營運商曾多次表達憂慮，認為排除價格具競爭力的中國設備將導致5G部署成本大幅攀升。

然而，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭面臨來自俄羅斯與白俄羅斯的網路攻擊與假訊息滲透加劇，華沙當局顯然已決定將國家安全置於經濟成本之上，強化與北約盟邦的資安結盟。

此項修正案目前尚待國會審議，一旦通過，波蘭將成為歐洲繼英國與瑞典之後，對非盟友電信技術採取最嚴格法律審查的國家之一。

波蘭 網路攻擊 白俄羅斯

延伸閱讀

主權衛星熱 引爆兆元商機…燿華、昇達科等有望受惠

主權衛星商機崛起 華通搭上熱潮成大贏家

「現代戰爭正轉變」 歐洲5國啟動快速量產低成本無人機

波蘭總理促公民立即離開伊朗：之後要撤離恐不再可能

相關新聞

打造宗教觀光路線！串聯布拉格朝聖地點與城市傳說 深入體驗文化

捷克是歐洲最世俗化的國家之一，多數民眾造訪教堂並非出於信仰，而是為了欣賞古蹟。布拉格豐富的宗教建築也吸引國際觀光客，近期...

威廉、凱特救王室形象 英王位繼承順位擬將安德魯移除

英國王室近日再度成為輿論焦點。王室成員安德魯王子因涉及向已故性犯罪富豪艾普斯坦洩露敏感資訊，遭到史無前例的逮捕，引發社會...

前王子安德魯捲艾普斯坦案 英國考慮移除王位繼承順位

英國政府今天考慮推動立法，將英國國王查理三世胞弟安德魯（Andrew)自王位繼承順位中移除。英國警方同時也在加強調查安...

辛巴威獅子DNA資料庫 世界首例協助定罪盜獵者

「國際野生物貿易調查委員會」（TRAFFIC）20日公布，辛巴威發生世界首例以獅子DNA資料庫進行比對，成功將盜獵嫌犯定...

日本自駕出意外！台灣一家五口福島遇車禍 3人骨折重傷

日本福島縣喜多方市松山町的國道121號，19日下午發生一起嚴重交通事故。一輛由台灣遊客駕駛的自用小客車撞上對向行駛的輕型...

英國海灘現50年前加拿大垃圾 環保人士嘆「一發不可收拾」

英媒2月18日報導，英國奧克尼群島的霍瓦沙灘出現大量塑膠垃圾，初步判斷這些垃圾源自加拿大，年代可追溯至上世紀60及70年代。當地環保人士正在組織清理，並對垃圾數量之多感到震驚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。