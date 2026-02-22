快訊

紅包放大術！最新一波國銀新台幣高利存款 年利率衝15%

泰國北部保育園區72隻老虎喪命 病毒加細菌感染所致

中央社／ 清邁22日綜合外電報導

泰國北部清邁府的「老虎王國」保育園區原本飼養246隻老虎，但截至2月18日，據報已有72隻喪命。相關當局的初步檢測顯示，這些老虎是因為感染「貓小病毒」以及其他細菌而死。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，「老虎王國」（Tiger Kingdom）從2月8日開始有許多老虎不明原因死亡，泰國相關當局官員20日針對清邁府湄林縣的園區進行隔離消毒。

清邁府畜產當局的獸醫團隊表示，解剖這些老虎屍體後，發現了貓小病毒（Feline Parvovirus），又稱為貓泛白血球減少症。

這種疾病是致命的，因為它會嚴重影響消化系統和免疫系統，導致嘔吐、血性腹瀉、高燒、昏睡及食慾不振。

當局官員還指出，在老虎屍體內部也檢測到黴漿菌。

但官員提到，所有發現的這些病原體都不會傳染給人類，且不屬於人畜共通傳染病。

為了控制疫情，事發園區會持續關閉，存活的老虎已安置到「老虎王國」位於清邁府湄登縣的照護中心。

清邁 屍體 泰國

延伸閱讀

何妤玟飛泰國拿頌缽音療證照 外師講課超考驗英文聽力

泰國警奇招捉賊！扮舞龍舞獅靠近突擊 終擒獲偷竊慣犯

「太平洋第一排海景」療癒美爆！ 台東海線新秘境「Kuroro Aqua 浪潛水海洋園區」必拍巨萌貓貓、落地窗看海放空

櫻花盆景自家賞 彰化芬園花卉園區上萬櫻花開5成 春節免費入園

相關新聞

打造宗教觀光路線！串聯布拉格朝聖地點與城市傳說 深入體驗文化

捷克是歐洲最世俗化的國家之一，多數民眾造訪教堂並非出於信仰，而是為了欣賞古蹟。布拉格豐富的宗教建築也吸引國際觀光客，近期...

威廉、凱特救王室形象 英王位繼承順位擬將安德魯移除

英國王室近日再度成為輿論焦點。王室成員安德魯王子因涉及向已故性犯罪富豪艾普斯坦洩露敏感資訊，遭到史無前例的逮捕，引發社會...

前王子安德魯捲艾普斯坦案 英國考慮移除王位繼承順位

英國政府今天考慮推動立法，將英國國王查理三世胞弟安德魯（Andrew)自王位繼承順位中移除。英國警方同時也在加強調查安...

辛巴威獅子DNA資料庫 世界首例協助定罪盜獵者

「國際野生物貿易調查委員會」（TRAFFIC）20日公布，辛巴威發生世界首例以獅子DNA資料庫進行比對，成功將盜獵嫌犯定...

日本自駕出意外！台灣一家五口福島遇車禍 3人骨折重傷

日本福島縣喜多方市松山町的國道121號，19日下午發生一起嚴重交通事故。一輛由台灣遊客駕駛的自用小客車撞上對向行駛的輕型...

英國海灘現50年前加拿大垃圾 環保人士嘆「一發不可收拾」

英媒2月18日報導，英國奧克尼群島的霍瓦沙灘出現大量塑膠垃圾，初步判斷這些垃圾源自加拿大，年代可追溯至上世紀60及70年代。當地環保人士正在組織清理，並對垃圾數量之多感到震驚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。