經過一個月…菲律賓又傳垃圾場坍塌 3名拾荒者失蹤

繼今年1月菲律賓中部發生垃圾掩埋場崩塌事故，導致至少36人死亡之後，距馬尼拉市東北方約30公里的小鎮，最近也發生類似事故，據報有3名拾荒者失蹤。

菲律賓民防處（OCD）下午向媒體表示，黎薩省（Rizal）羅德里格斯鎮（Rodriguez）一座私營垃圾掩埋場發生垃圾堆坍塌事故，據報有3名拾荒者失蹤，地方當局已展開搜救行動。

民防處說明，事件發生於2月20日，但當地災難風險縮減暨管理辦公室（MDRRMO）今天才通報中央。

菲律賓部分新聞媒體今天引述都市貧民團體Kadamay報導，事件另造成大約50人失蹤，但民防處否認這項說法，「有關50人傷亡的報導並不準確，也不符合事實。」

1月8日，菲律賓中部宿霧市（Cebu City）一處名為比納利烏（Binaliw）的民營垃圾掩埋場，也發生類似事件，堆積如山的垃圾因大雨鬆動傾瀉而下，壓毀下方一座資源回收設施。救援小組在10天後宣布終止搜救，當時已挖出36具屍體。