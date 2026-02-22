橫跨東西非 周大觀基金會頒生命獎章肯定人權行動者

由台灣周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭帶領台灣生命鬥士一行6人，2月13日至20日走訪坦尚尼亞與奈及利亞，頒發「2026年第29屆全球熱愛生命獎章」，表揚在教育創新、女童倡議與弱勢兒童救援領域具實質影響力的國際公益行動者。

基金會國際及兩岸交流中心執行長周上觀表示，本屆獎章自全球推薦3795名候選人中遴選，評選標準著重行動成果、社會影響力與永續推動能力，盼透過肯定在地行動者，促進國際社會對教育與兒童保護議題的關注。

2月13日於坦尚尼亞穆宛沙（Mwanza），基金會頒獎予Soma Bags社會企業創辦人伊諾森特．詹姆士（Innocent James）。詹姆士觀察到偏鄉學童因缺乏電力，夜間難以閱讀，遂將回收水泥袋與太陽能面板結合，設計具照明功能的「太陽能背包」，並推動「百萬盞孩子之光」（Million Lights for Children）計畫，改善無電環境下的學習條件。

其模式結合環保再利用與教育平權理念，同時帶動在地婦女就業，形成具規模的社會企業運作機制。評審認為，該創新方案回應非洲教育基礎設施不足問題，並具可複製與擴散潛力，因此獲得肯定。

2月19日於奈及利亞，基金會頒獎予公益律師詩人卡里莫特．奧德博多（Karimot Odebode）。奧德博多來自伊巴丹（Ibadan），創辦「黑人女孩夢想組織」（Black Girl's Dream Initiative），透過辯論培訓、政策倡議與青年領導計畫，提升女童教育參與和公共發聲能力。

她將法律專業與公共倡議結合，並參與聯合國永續發展目標（SDGs）相關青年行動，持續為女童教育與性別平權發聲。評審指出，她在青年世代中的影響力及跨領域倡議成果，是其獲獎關鍵。

2月20日，團隊前往奈及利亞「希望之地」（Landof Hope），頒獎予丹麥慈善工作者安雅．洛文（Anja Loven）。洛文為丹麥「DINN緊急救援」（DINNødhjælp）創辦人，自2014年起投入救助因迷信與社會偏見而遭遺棄的兒童，提供醫療、營養與教育支持，並建立長期安置與復原機制。

評審認為，她長期投入第一線救援，同時建立透明化管理與跨國合作模式，使救援行動具制度化與持續性，是其獲獎重要原因。

成立29年的周大觀文教基金會，長期透過全球熱愛生命獎章表揚在不同領域實踐生命價值與社會責任的行動者。此次非洲行程以教育、性別平權與兒童保護為主軸，透過肯定具實質成果的國際行動者，深化對弱勢議題的公共關注。