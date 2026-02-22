打造宗教觀光路線！串聯布拉格朝聖地點與城市傳說 深入體驗文化

捷克是歐洲最世俗化的國家之一，多數民眾造訪教堂並非出於信仰，而是為了欣賞古蹟。布拉格豐富的宗教建築也吸引國際觀光客，近期市政府推動「宗教觀光」，整合宗教遺產、朝聖路線與城市傳說，讓國內外遊客深入認識當地宗教文化。

捷克首都布拉格又被稱為「千塔之城」，城市天際線可見許多教堂尖塔與塔樓。從哥德式風格的聖維特大教堂，到巴洛克風格的聖尼古拉教堂，再到猶太區莊嚴古老的會堂，這些建築映照出布拉格數百年來的宗教文化與歷史。

然而，捷克長期以來是歐洲最世俗化的國家之一，多數捷克人不信教，這與境內遍布的宗教建築形成鮮明對比。

根據捷克民意調查公司STEM/MARK 1月份的調查，捷克人上教堂有95%的原因是旅行與欣賞古蹟；66%的原因則是希望藉此感受平靜與氛圍；60%是為了參與音樂會、導覽或社區活動；而為了禮拜而前往教堂占不到25%。

另一方面，布拉格豐富的宗教遺產，歷來吸引波蘭、以色列、西班牙與德國等宗教傳統濃厚國家的旅客前來旅遊朝聖。

布拉格市政府注意到此趨勢，近期推出「布拉格精神」（Praha duchovní）計畫，整合城市中的基督宗教遺產、猶太地標、神秘景點與朝聖路線，提供歷史背景、觀光建議與步行導覽。

布拉格市旅遊局副執行長亞當科娃（Jana Adamcová）告訴捷克媒體Expats.cz：「布拉格的宗教遺產非常多元，涵蓋從基督宗教與猶太教的紀念建築，到神秘地點與城市傳說。」

她說：「朝聖旅遊並不僅僅關乎信仰。越來越多人透過這種方式尋找個人成長、反思以及更深層的意義。」

根據「布拉格精神」網站介紹，布拉格以信仰的建築布局並非偶然。背後的推手是神聖羅馬帝國皇帝查理四世（Charles IV），他透過教堂、修道院、橋梁與大學，將建築、信仰、教育與權力融合為一體。

中世紀時，布拉格被構想為「人間的耶路撒冷」，是一座和平與和諧之城，即使面對混亂仍能屹立不搖。

這些建築歷經數百年興建，見證捷克宗教的變遷：從昔日虔誠的天主教社會，到1620年白山戰役後的強制天主教化，再到捷克斯洛伐克共產政權的制度性世俗化。

布拉格市政府指出，這項宗教觀光策略希望引導遊客探索較少人知的地點，如修道院花園、社區堂區教堂，以及貫穿城市的朝聖路線，進而更深入理解這段複雜的歷史。