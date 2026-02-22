藝術家化腐朽為神奇 用瓶蓋描繪拉美版「蒙娜麗莎」壁畫

快訊

中央社／ 聖薩爾瓦多22日綜合外電報導

一名委內瑞拉藝術家近日在中美洲國家薩爾瓦多首都近郊，使用超過10萬個回收塑膠瓶蓋，在牆面打造拉丁美洲版的「蒙娜麗莎」壁畫，展現出拉丁女性的優雅與風采。

法新社報導，這件裝置藝術的素材是色彩繽紛與各種尺寸的瓶蓋，因此不妨稱這件作品是回收再生的文藝復興。

委內瑞拉藝術家歐立瓦瑞斯（Oscar Olivares）的最新裝置藝術高達13公尺，靈感取自於文藝復興時期大師達文西（Leonardo da Vinci）與法國點描派畫家席雅克（Paul Signac）。

達文西（Leonardo da Vinci）的名畫「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）目前為法國羅浮宮的知名館藏。

歐立瓦瑞斯告訴法新社，「我想描繪一個拉丁美洲版的蒙娜麗莎」。

這幅壁畫位於聖薩爾瓦多（San Salvador）工人區梅吉卡諾斯（Mejicanos）的札卡米爾（Zacamil）。當地曾受暴力幫派控制，直到總統布格磊（Nayib Bukele）推動治安政策後，幫派活動才受到遏制。

歐立瓦瑞斯表示，「蒙娜麗莎是一名平凡女子，同時也是義大利文藝復興的象徵…如今我們正經歷一場新的文藝復興，不僅在薩爾瓦多，也在全世界。」

這幅作品耗時3週完成，瓶蓋由當地居民歷時數月蒐集，並經過清洗與分類。

不同於義大利鄉間柔和的色調，歐立瓦瑞斯以鮮豔的房屋圖像、醒目的藍色山巒與色彩繽紛的棋盤格天空，取代達文西原作中的田園背景。

而畫中主角的表情與蒙娜麗莎相同，擁有深邃的目光與難以捉摸的微笑。她的臉龐由紅、橙、黃瓶蓋拼貼而成，皮膚色澤猶如被陽光映照。她的珠寶、髮型與鮮豔服飾，則展現出現代拉丁女性的優雅風采。

歐立瓦瑞斯的創作足跡遍及委內瑞拉、墨西哥、沙烏地阿拉伯、法國、義大利，他使用超過200萬個塑膠瓶蓋，打造出超過20幅壁畫。

他希望觀賞作品的人，「對於塑膠垃圾有全新看法」。

義大利 薩爾瓦多

