登月計畫生變 「阿提米絲2號」因火箭問題延後發射

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）今天表示，由於技術問題，排除在3月發射「阿提米絲2號」（Artemis 2）的可能性。

這將是50多年來首次載人繞月飛行任務。

艾薩克曼在社群平台X上發文表示，工作人員發現，為巨大的太空發射系統（SLS）火箭供應氦氣的流量出現異常，導致「3月的發射窗口不再列入考慮」。

艾薩克曼表示：「我理解大家對此進展感到失望。最感到失望的是NASA團隊，他們一直不懈努力，為這項偉大的任務做準備。」

「在1960年代，當NASA完成多數人認為不可能、且至今未曾再現的壯舉時，也曾經歷許多挫折。」

艾薩克曼表示，高聳的SLS火箭與獵戶座（Orion）太空船將被運回佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的載具組裝大樓（Vehicle Assembly Building），以調查技術問題並進行必要修復。

他補充說，完整的簡報將在未來幾天公布。

備受期待的阿提米絲2號任務預計為期約10天，將有3名美國人與1名加拿大人繞行月球。

NASA昨天將3月6日定為最早可能的發射日期。

