航空業者北美拓點 芝加哥旅展台灣館攬客赴台

中央社／ 紐約21日專電

「2026芝加哥國際旅遊與冒險展」今天登場，台灣館在展場中炒熱年節氣氛，希望爭取更多美國中部地區旅客赴台。台灣航空業者今年將增加北美地區航點及航班，希望推高美國旅客的數量。

2026芝加哥國際旅遊與冒險展21日至22日在芝加哥唐納．史蒂芬斯會議中心（Donald E. Stephens Convention Center）舉行，台灣館結合觀光品牌Taiwan-Waves of Wonder多元觀光元素，透過主題展館導覽、旅遊情境、多樣互動體驗，邀請北美地區旅客遇見台灣之美。

展館呈現山海景緻、廟宇文化、在地美食，101大樓也搬到現場，民眾可互動打卡推廣台灣旅遊。活動攜手中華航空及長榮航空推廣台灣觀光、共同拓展北美市場。

觀光署紐約辦事處主任莊靜真表示，芝加哥長期具備穩定旅遊消費力，是觀光署重要推廣地區。本次參展除面向民眾推廣台灣旅遊，也同步分享台灣文化、自然、城市與美食等面向的旅遊資源與產品組合。

她向現場民眾及業界宣傳3月登場的嘉義「台灣燈會」，邀請海外旅客把握年度盛事規劃赴台行程。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台美是經貿、安全及有共同信仰的堅實夥伴，近期經貿、投資及科技合作日益深化，民眾與學生往來益趨密切。觀光扮演促進民間交流的重要角色，其中台灣各項觀光指標均獲國際肯定，芝加哥台北航線目前有長榮航空班機往返，觀光互訪有助認識彼此文化，帶動經濟成長及科技合作。

福爾摩沙海外青年志工成員把握農曆新年演出舞獅營造熱鬧年節氣氛，吸引不少關注。比利時駐芝加哥榮譽領事范哈特倫（Paul Van Halteren）等多位貴賓，共同前往台灣展館參觀。

去年來台旅客數字持續成長，今年將持續爭取回到疫情前標準。日、韓、港仍是主要客源，但北美與歐洲市場極具潛力。由於歐美旅客在台停留天數與消費力都高，隨著台灣航空業者陸續在美國拓點，希望爭取更多赴東亞旅遊的美國遊客前來台灣。

芝加哥 美國

