中東國家大力發展體育觀光 成經濟成長動能

中央社／ 開羅21日專電

素以「產油致富」聞名的中東海灣國家，近年不約而同發展體育旅遊。阿拉伯商業媒體分析，舉辦大型體育賽事，是吸引全球遊客最快速的主要方式，也成為中東國家經濟成長動能。

中東地區是全球能源供應中心，向來以石油經濟驅動國家發展。但沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（阿聯）和卡達三大主要產油國，近年大力發展賽車、足球等體育旅遊項目。

阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）是全球最大綜合格鬥（MMA）賽事品牌「終極格鬥冠軍賽」（UFC）在美國總部以外，舉辦賽事活動次數最多的海外地點。

2026年一級方程式賽車（Formula One，F1），將在年底於阿布達比舉行，該地也新建「法拉利世界主題樂園」（Ferrari World），擁有全球速度最快的雲霄飛車，吸引觀光人潮。

阿聯第一大商業城杜拜則被視為印度板球在海外的熱門活動地點，多次舉辦印度板球超級聯賽（IndianPremier League, IPL）。

報導指出，阿聯在「2030年願景」的旅遊發展部分中，設下在2030年前達到每年吸引4000萬遊客的目標，不僅有意大幅增加旅遊業對阿聯GDP的貢獻，也預期為阿聯國內創造17萬個就業機會。

而卡達是2022年國際足球總會（FIFA）世界盃足球賽的主辦國；沙烏地阿拉伯則是2034年主辦國。據中東媒體「阿拉伯海灣商業遠見」（Arabian GulfBusiness Insight，AGBI）報導，卡達在2022年舉辦FIFA世界盃時，接待340萬名觀眾，創造58億美元（約新台幣1829億元）收入。

報導分析，舉辦大型體育賽事是經濟成長模式的核心。

面對外界質疑沙烏地阿拉伯透過體育粉飾人權狀況，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）曾在2023年接受美國福斯新聞（Fox News）採訪時說，「有人批評我在用『體育洗白』，我不在乎，因為體育已為我創造1%的GDP成長。」

沙烏地阿拉伯體育部對媒體表示，沙烏地阿拉伯在2020年後4年間舉辦過80多項國際體育賽事，吸引約250萬名遊客，創造2.4億美元收入，塑造開放的國際形象。

阿聯運動旅遊公司ES Sport創辦人何特（Alan Holt）對「阿拉伯海灣商業遠見」說，部分旅客到海外參加體育賽事時，也會想順道觀光度假。

霍爾特說明，舉辦國際體育賽事除可獲得門票收入外，還能帶動當地飯店入住率和刺激消費，而且參與體育賽事的觀光客往往消費得更多，停留時間更長，對賽事充滿熱情，回流率高。

霍爾特說：「體育旅遊的魅力在於，可吸引對特定運動感興趣的特定國籍人士。」印度和板球的關聯是典型範例，南非和橄欖球也是如此。

